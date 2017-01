No demandarán por hurto, se 'apropian' del arte

CIUDAD DE MÉXICO.

Más que la “apropiación” de una imagen, la obra del alemán Christoph Faulhaber, que utilizó una instantánea del fotoperiodista Isaac Esquivel sin señalar la procedencia y autoría, es “un hurto” que “viola claramente las leyes de derechos de autor”, consideró el director de la agencia Cuartoscuro, Pedro Valtierra.

Ellos le llaman apropiarse, pero de lo que no se pueden apropiar es del derecho que le asiste al fotógrafo de su imagen; es una violación clara de las leyes de derechos de autor y además lo hacen con mucha irresponsabilidad, porque no citan al fotógrafo. Esta manera de ‘apropiarse’ ellos lo ponen como un hecho muy importante, pero es apropiarse de una foto que no es de ellos”, consideró Valtierra.