Christoph Faulhaber usa foto sin autorización

CIUDAD DE MÉXICO.

Sin autorización previa ni referencia alguna a la procedencia y autoría de la imagen, el artista alemán Christoph Faulhaber (Hamburgo, 1972) se apropió de una instantánea del fotoperiodista Isaac Esquivel, de la agencia Cuartoscuro, para montar la exposición Mexicanización: la obra de arte como soberana reproducción del castigo que cuestiona la política de seguridad urbana del país, en la Casa del Lago.

La imagen captada en un acto oficial del presidente Enrique Peña Nieto donde se le ve dando un discurso frente a un grupo de niños, fue impresa por el artista en una hoja de plátano y se exhibe como parte de un conjunto que integra diferentes collages elaborados a partir de recortes de la prensa mexicana. La fotografía fue utilizada por el alemán tal cual apareció en diferentes medios impresos, pero en ningún momento hace referencia a la procedencia de la imagen que se viralizó a través de las redes sociales.

Mientras el autor de la fotografía considera que el artista no investigó lo suficiente antes de montar su obra y exige que se le otorgue el crédito correspondiente, Víctor Palacios, curador de Casa del Lago, afirma que no existe una apropiación ilegal de la imagen y que Faulhaber tiene todo el derecho de utilizar la fotografía a su gusto una vez que compró la revista o el periódico donde apareció impresa.

Una vez que tú compras una revista, un periódico o un libro, puedes usar esos materiales para hacer otra cosa sin necesidad de pedir permiso a quién publicó eso, porque tu compraste ese producto. El artista no está usando la fotografía tal cual, no es el negativo original, sino que tomó la reproducción del periódico”, argumenta el curador, quien acepta que tampoco es especialista en la materia.

La exposición del alemán forma parte de un proyecto realizado en el marco de las celebraciones del Año Dual Alemania-México y se llevó a cabo en coordinación con el Instituto Goethe. Faulhaber produjo las piezas “como respuesta a sus experiencias en distintas áreas de la zona metropolitana del Valle de México. La muestra incluye la intervención de un automóvil y el diseño de una bandera que ondea en lo alto de la casona, así como dos serigrafías de gran formato construidas como collages y dos impresiones, que incluyen la fotografía apropiada.

El fotógrafo Isaac Esquivel recuerda que la imagen fue tomada durante una gira con Presidencia a Toluca donde Peña Nieto inauguró el ciclo escolar. Mientras da su discurso, los niños aparecen distraídos y aburridos: “Siempre que hay eventos con niños me llama la atención que están despiertos desde temprano y los tienen formados con varias horas de anticipación, por lo que se desesperan y aburren; y sus caras detrás de los funcionaros, en vez de adornar el acto, reflejan un poco el cansancio que existe en una parte de la sociedad mexicana. Yo espere el momento justo para que se conjuntaran los gestos de varios niños”, cuenta.

Rápidamente, la imagen se volvió célebre y fue retomada por las redes sociales incluso para elaborar memes. El fotógrafo recuerda, “creo que fue muy efectiva porque la vi por todos lados y en realidad mucha gente no sabía que era mía. En este caso, la apropiación popular me pareció graciosa, pero poco a poco, algunos fueron reconociendo que el autor de la foto había sido yo pero, a diferencia de los memes, que son espontáneos, creo que un artista debería cuidar mucho el dar crédito a sus fuentes; investigar y documentarse, y más en una exposición que pretende criticar la violencia en nuestro país”.

Palacios por su parte justifica que la apropiación siempre ha sido tema del arte: “desde los años 50 por lo menos si no es que hasta las vanguardias artísticas, hasta los cubistas comenzaron a utilizar el periódico y las revistas para hacer piezas, es una apropiación de algo público”.

¿Qué esperarías después de que se ha utilizado tu imagen?, se le pregunta a Esquivel. “Que se me otorgará el crédito al menos, que se hiciera referencia de que la imagen es mía y, por qué no, que el artista me dé una copia de la reproducción que hizo”, contesta. Palacios dice que, si el fotógrafo lo exige y la ley lo protege, la Casa del Lago estaría dispuesta a otorgar el crédito correspondiente: “si se exige así, pues no nos va quedar de otra, pero además de la ley, el autor tendría que solicitarlo, si nadie lo pide, no veo ningún caso hacerlo”.