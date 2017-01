Margaret Randall; 80 años de poesía cubana

MIAMI.

Llevada por la idea de una “isla completa”, la investigadora literaria, poeta y fotógrafa estadunidense Margaret Randall ha incluido también en su antología de 80 años de poesía cubana a autores exiliados.

Creo que el poeta habla de su sociedad y de su cultura mucho mejor que el científico”, dice Randall, quien este diciembre cumplió 80 años y reside en Albuquerque (Nuevo México).

Only the road/Solo el camino (Eigth Decades of Cuba Poetry), título de este compendio de 510 páginas firmado por Randall y publicado en edición bilingüe por Duke University Press, de Carolina de Norte, está inspirado en el poema Caminos, de Cleva Solís, una de las autoras seleccionadas.

Como norteamericana, en estos momentos en que hay acá tanto interés por Cuba pero una información en general tan pobre, pensé que un libro que habla de la isla en las voces de sus poetas podría ser útil”, dijo Randall.

Me desarrollé como poeta en Cuba, en la década de los (años) 70; tuve muchos amigos cubanos que siguen siendo mis amigos”, recuerda.

El libro, traducido al inglés por la propia Randall, ofrece también notas biográficas de los poetas seleccionados, que son casi 60.