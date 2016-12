Anish Kapoor; cierra con 460,000

CIUDAD DE MÉXICO.

Abstracción, distorsión, profundidad, imaginación, diversión. Fueron las palabras de los últimos visitantes de la muestra Arqueología: Biología en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC). Las primeras ideas para describir las obras de Anish Kapoor (India, 1954). Conceptos que surgen tras un juego visual con espejos, la sorpresa de la profundidad, y la abstracción de esculturas en concreto.

La primera exposición individual en México de uno de los artistas más cotizados del mercado del arte internacional cerró ayer con 460 mil visitantes en siete meses. La cifra rebasó el récord de la exhibición de Yayoi Kuzama en el Museo Tamayo que de septiembre de 2014 a enero del 2015 recibió 320 mil personas, o los 300 mil visitantes de Leonardo da Vinci y la idea de belleza en el Museo del Palacio de Bellas Artes, de junio a septiembre de 2015.

Pero en el MUAC no se vieron tumultos ni largas filas. Mucho menos las casas de campaña que colapsaron la entrada al Museo Tamayo hace dos años. La de Kapoor fue una clausura tranquila. Aunque se esperaban multitudes, pues las autoridades del MUAC, en una suerte de regalo de fin de año, permitieron ayer la entrada gratuita. En ningún momento dejó de entrar gente; pero las ultimas cuatro horas el flujo fue continuo, y en salas apenas se formaron aglomeraciones para hacerse un retrato. Tal vez se debió a la amplitud del espacio o al día feriado.

Cierto es que media hora antes de las seis de la tarde, ya nadie más entró, y la explanada quedó vacía. Los vigilantes sólo esperaron a que los últimos, la mayoría familias, terminaran el recorrido por las 22 piezas, instalaciones y esculturas. Un recorrido que concentró a la gente en las piezas de espejos. Era la primera sala titulada Formas auto-generadas, que obligaba al espectador a mirarse y pensarse.

Sí me pareció difícil de entender porque no conocía nada del artista, y es difícil porque cada quien percibe algo diferente. A mí la profundidad me atrajo mucho, pero igual había distorsión de lo que veías y eso confunde”, comentó Eduardo Moral, estudiante de sicologia en la UNAM, mientras hojeaba uno de los catálogos de la muestra disponibles durante el recorrido.