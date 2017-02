'Me han asaltado siete veces', el miedo de vivir en el EdoMéx

CIUDAD DE MÉXICO.

Cada mañana tengo que caminar trescientos metros hasta la parada del camión, pero todos los días tengo miedo de que me maten en ese corto tramo. Siempre voy mirando sobre mi hombro y si veo a un hombre acercarse de forma sospechosa emprendo la carrera hasta un lugar más concurrido.

Vivo en Tlalnepantla, Estado de México, y al año sólo veo dos patrullas por mi barrio. Me han asaltado siete veces, algunas con arma blanca y otras con arma de fuego. También me han acosado, pero de eso ya no tengo idea de cuántas veces van.

Desconocidos me han pedido que me suba a sus autos, me han dado nalgadas cuando voy caminando, me han apuntado con una pistola en el estómago y alguna vez dispararon en un camión en el que yo me encontraba y me quedé sorda medio minuto.

No soy la única que se siente así, el INEGI reveló que el 80 por ciento de la población se siente insegura. Nos da miedo ir al cajero, usar el transporte público y caminar por la calle. Curiosamente, a mí me han atacado en los tres lugares.

Aquí cualquiera es una posible víctima, las estadísticas son tan grandes que en cualquier momento podríamos ser nosotras: 232 mujeres fueron asesinadas en 2016 en el Estado de México.

Sabemos que hay una Alerta de Género en el estado pero las desapariciones de mujeres siguen aumentando. Dirigentes de organizaciones civiles como México Suma y Mujeres en Cadena aseguran que la alerta ya fue rebasada por la violencia.

Entre los municipios más violentos para las mujeres se encuentran: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcoyótl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.

No por eso hay que dejar de denunciar las agresiones ni dejar de exigirle a nuestro gobierno que nos dé la seguridad que necesitamos para vivir.

No dudes en pedir ayuda si te encuentras en una situación de peligro ni en llamar a las autoridades si la presencias. Lo más importante eres tú.

