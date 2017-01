Continúa registro de aspirantes del PAN a gubernatura de Edomex

NAUCALPAN, Estado de México

Continúa el registro de aspirantes a la candidatura del PAN a la gubernatura del Estado de México, por lo que ahora presentó su registro Juan Rodolfo Sánchez Gómez.

De acuerdo con lo establecido en la invitación de la Comisión Nacional Permanente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), presentó la documentación como aspirante a la candidatura del PAN a la gubernatura del Estado de México.

Sánchez Gómez expresó que los aspirantes a la candidatura por el PAN han celebrado reuniones con el dirigente nacional, Ricardo Anaya Cortés y con el estatal Víctor Hugo Sondón Saavedra y dijo que hay amplia confianza en el proceso interno blanquiazul “con un piso parejo para todos”.

Una vez que los documentos sean revisados por la Comisión Organizadora de Elecciones (CEO) del CEN, se determinará si el registro cuenta o no con validez, además de que será avalada por la misma en un lapso de 48 horas, tiempo en que los precandidatos podrán hacer precampaña.

Sánchez Gómez indicó que las reuniones sostenidas dan pauta a que Acción Nacional salga bien fortalecido, unido y con vigor para las próximas elecciones de junio, cuando el PAN ganará la gubernatura del Estado de México.

Esta no es sólo una elección más. No, se juega el futuro de millones de mexiquenses que anhelan un cambio, que ya no desean un régimen en el poder que tiene varias décadas, porque este gobierno no es sensible ante el dolor de los mexiquenses”, dijo el expresidente municipal de Toluca.