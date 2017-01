Amparos rechazados no son nuestros: Manuel Granados

CIUDAD DE MÉXICO

El consejero jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados Covarrubias, sostuvo que ninguno de los 50 amparos en contra del gasolinazo que fueron desechados por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, corresponden a los que se han presentado como parte de la estrategia jurídica convocada por el Gobierno de la Ciudad de México.

Mencionó que, tras analizar las resoluciones, su equipo de trabajo observó que los promoventes reclaman a la Secretaría de Economía, la omisión de precios a las gasolinas y la violación al artículo 28 constitucional que regula las prácticas monopólicas.

En ese sentido dijo que la estrategia jurídica del Gobierno capitalino es otra y se sustenta en los principios de fundamentación, motivación, equidad e igualdad, que debe regir todo actuar de las autoridades.

La estrategia que nosotros impulsamos no ataca la rectoría económica del Estado, sino que éstas leyes no están siendo aplicadas de manera justa para todos los mexicanos; nosotros no nos inconformamos con los métodos para obtener recursos, sino que no se aplica de manera equitativa entre todos los mexicanos”, mencionó.