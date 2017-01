Registra tu voz y obtén descuentos en impuesto predial

CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno de la Ciudad de México presentó el programa Biometría de voz para acreditación de beneficios fiscales en Impuesto Predial, proyecto que va dirigido a jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, incapacidad por riesgo de trabajo, invalidez, personas con discapacidad, adultos mayores sin ingresos fijos y personas de escasos recursos.

Con la implementación de esta herramienta y una vez que el contribuyente registre su huella de voz, con tan sólo una llamada podrá acreditar su beneficio para cada ejercicio fiscal sin tener que desplazarse a las oficinas de la Tesorería.

“Se llama así: Ahora Tu Voz te Beneficia, es un programa de voz, tu voz vale; porque la voz -según nos explicaron los expertos- es como si pusieras tu huella, que esa no te la pueden falsificar, no hay dos iguales. Es única, es tuya, no tenemos el riesgo de que alguien más hable y que diga que eres tú y que pueda engañar o pueda cometer alguna conducta no deseada, no. Con tu voz estamos seguros que se trata del beneficiario directo”, afirmó el Jefe de Gobierno de la CDMX.

El proceso de registro es el siguiente:

-El contribuyente deberá de acudir por única ocasión a la oficina de la Tesorería más cercana con su boleta o declaración del Impuesto Predial a su nombre, una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y el documento que acredite su condición.

-Posteriormente tendrá que grabar su huella de voz a través de una llamada que será registrada automáticamente en el sistema.

-A partir de ese momento, cada ejercicio fiscal, deberá de llamar al número de Contributel 55 88 33 88 entre los meses de agosto y noviembre para ingresar su cuenta Predial y repetir la frase que se le solicite.

De esta forma quedará autenticado por el sistema para que en su boleta Predial se incorpore de forma directa el descuento que le corresponda.

Edgar Amador Zamora/Secretario de Finanzas CDMX, dijo “vamos a trabajar también con el Instituto del Adulto Mayor y el INDEPEDI para ver cómo podemos utilizar esa tecnología para hacerle llegar a la población de la CDMX no sólo beneficios fiscales, sino todos los servicios que ofrece la ciudad y aprovechar las tecnologías para hacer la vida de todos ustedes un poco más cómoda y llevadera”,

El programa de Biometría de voz es permanente y aquellos contribuyentes que la graben a más tardar el 31 de noviembre podrán ver reflejado la reducción de su pago en la boleta del Impuesto Predial del próximo beneficio fiscal.

Actualmente los descuentos que en el pago del Impuesto Predial se aplican a los grupos en condición de vulnerabilidad en la capital, oscilan entre el 30 y 50 por ciento, de acuerdo al valor del inmueble.

