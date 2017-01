Morena sin alianzas en Edomex; se registra Delfina Gómez

CIUDAD DE MÉXICO

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Estado de México cerró toda posibilidad a una alianza con el PRD, el PT u otros institutos políticos para ir a las urnas en la elección a gobernador y en cuyo proceso de selección interno se registró la diputada federal con licencia, Delfina Gómez Álvarez.

El dirigente mexiquense de Morena, Horacio Duarte Olivares señaló que en los próximos días iniciarán una campaña para recolectar firmas y adherir a militantes de otros partidos políticos a su proyecto de unidad que proponen para el estado.

No veo condiciones para una coalición, y bueno lo que hagan esos partidos pues seremos muy respetuosos, si llamamos a los militantes del PRD a que ellos recapaciten y no sigan engordándole el caldo al PAN y al propio PRI, los militantes del PRD abajo, en los municipios, en las regiones, son gente valiosa y estoy seguro lo vamos a ver, que en las próximas semanas muchos estarán estando en el proyecto de Morena, de eso no tengo duda entonces como hemos dicho va a ser un cascarón el PRD pero insisto no veo condiciones para una coalición", explicó.