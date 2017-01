CDMX pide amparo contra el gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO.

El gobierno de la Ciudad de México solicitó un amparo contra el aumento en los precios de las gasolinas, bajo el argumento de que es inequitativo y discriminatorio dividir la capital del país para establecer tarifas diferenciadas.

El consejero jurídico del gobierno local, Manuel Granados, entregó al Poder Judicial de la Federación el documento con el que se pretende que los combustibles bajen de precio en la Ciudad de México a niveles de diciembre de 2016.

Otro argumento, explicó Granados, es que la ciudad cuenta con la infraestructura adecuada para que la transportación y distribución del combustible se realice sin que se generen mayores costos de una demarcación a otra.

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que se trata de una defensa jurídica en favor de los habitantes de la ciudad: “La vamos a defender en todos los terrenos”.

Además de la estrategia jurídica del gobierno de Mancera y de las promovidas por los juristas Raúl Carrancá y Rivas, Julián Güitrón Fuentevilla, Eduardo López Betancourt y Carlos Daza Gómez, otras 97 han sido interpuestas desde la Ciudad de México por organizaciones ciudadanas, campesinas y partidos, entre otros.

La Suprema Corte de Justicia emitió un acuerdo para que las demandas de amparo contra el gasolinazo sean remitidas a juzgados de amparo en materia administrativa.

por Wendy Roa

Para que todas las delegaciones tengan los mismos topes tarifarios en gasolinas y diesel, el recurso legal pretende retomar el importe de diciembre

El Gobierno de la Ciudad de México presentó ayer un juicio de amparo con el que busca echar abajo el incremento al precio de las gasolinas en la capital del país.

El documento fue entregado ante la oficialía de partes del Poder Judicial de la Federación por el Consejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados, quien además señaló que la determinación de dividir a la ciudad en cuatro regiones para establecer tarifas diferenciadas en el costo de los combustibles carece de motivación y fundamentación además de que se trata de un acto inequitativo y discriminatorio.

El amparo, que se turnó al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa, impugna los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2016, en los que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diesel, previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Granados sostuvo que con esta acción se atenta al principio general de igualdad establecido en el último párrafo del Artículo 1º y primer párrafo del Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No puede haber una regionalización, porque desde nuestra óptica hay estudio a un análisis jurídico, hay una violación constitucional. Lo que estamos advirtiendo acá es que los acuerdos por los que se permite esta flexibilización son a todas luces inconstitucionales”, sostuvo.

Señaló que la ciudad cuenta con las vías y la infraestructura adecuada para que la transportación y distribución del combustible se realice sin que de una demarcación a otra se generen mayores costos, de ahí que se busque dejar “insubsistentes” los acuerdos de la CRE para regresar a la última tarifa operativa, que fue la de diciembre de 2016 y en donde el precio de la Magna era de 13.98 pesos; de la Premium, de 14.81, y el del diesel, de 14.63.

Dentro del amparo también se impugna la constitucionalidad del Artículo 27 de la Ley de los Órganos Coordinadores de Energía, mediante el cual se protege a los órganos reguladores coordinados en materia energética –en este caso a la CRE–, al establecer que no se otorgará suspensión en el juicio de amparo a las normas generales, actos u omisiones que estos establezcan.

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, destacó que se trata de una defensa jurídica en favor de los habitantes de la ciudad y con la que se busca hacer frente a las acciones que vayan en detrimento de su economía.

A ese amparo se sumaron 11 más, entre ellos los de los juristas Raúl Carranca y Rivas, Julián Güitrón Fuentevilla. Eduardo López Betancourt y Carlos Daza Gómez, y los de dirigentes de organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA); la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC); el Bloque Urbano Popular (BUP); del Frente Popular Francisco Villa (FPFV), y de la Ex Ruta 100.

Carrancá y Rivas consideró que la flexibilización de precios de gasolinas y diesel es una acción arbitraria que no determina por qué en Azcapotzalco los combustibles cuestan seis centavos menos que en Tlalpan o cinco centavos menos que en Venustiano Carranza.

Ante ello apeló al Poder Judicial de la Federación (PJF) para que con toda “pulcritud” se pronuncie sobre el tema y no permita que lo político intervenga en lo jurídico.

Nuestra función es decir: ‘Aquí estableces un precio y aquí estableces otro, no hay equilibrio, hay desorden, no está fundamentado ni motivado, se han violado principios fundamentales que son los que establece el Artículo 16 Constitucional’. ¿Qué hará la autoridad?, sólo ella sabe. ¿Las cosas deben volver en los términos de la Ley de Amparo a su estado original? Entonces que regresen como estaban. ¿Qué precio se le va a poner? Ya depende de la autoridad. Esa no es nuestra función de abogados”, señaló.