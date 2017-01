Edomex considera dar luz verde a incremento de tarifa en transporte público

ESTADO DE MÉXICO

El secretario de Movilidad del Estado de México, Edmundo Ranero Barrera no descartó que en las próximas semanas autoricen un aumento a la tarifa del pasaje en la entidad, que podría ser de 10 pesos que ya cobran de manera ilegal algunas empresas transportistas.

La dejada mínima autorizada para el transporte público es de ocho pesos, sin embargo, desde hace días diversas líneas camioneras locales incrementaron la tarifa dos pesos bajo el argumento de que subió el precio de los combustibles, lo que ha generado molestia en la población y cientos de denuncias a los números proporcionados para dicho fin.

Estamos trabajando, estamos haciendo mesas de trabajo, si ustedes lo vieron si ha habido negociación porque no hemos tenido bloqueos, no hemos tenido alguna manifestación por parte de los transportistas, se está trabajando en mesas de trabajo, se está haciendo bien, con estudios reales para poder ayudar".

El funcionario estatal indicó que al momento analizan con los concesionarios un posible incremento a la tarifa que estará apegada a estudios para evitar afectar a la población.

Nos sentamos con las cúpulas de los transportistas, con todas las empresas, sobre todo del transporte colectivo, en mesas de trabajo, primero hay que ver hasta dónde podemos llegar pero de acuerdo a los estudios técnicos que vamos a hacer a través del Instituto del Transporte, que este tranquila la ciudadanía, informarles que no hay un aumento de tarifa, si ahorita lo están haciendo es de forma indebida porque no está autorizada, yo le pido a los usuarios que nos lo reporten... de inmediato serán sancionadas, estamos en mesas de trabajo, saber si se puede dar un aumento de tarifas o no".