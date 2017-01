Se burlan del Reglamento en Jardines del Pedregal

CIUDAD DE MÉXICO.

En el Eje 10 Sur San Jerónimo el Reglamento de Tránsito es violado sistemáticamente.

Así se constató en recorridos en donde se observó que las infracciones por estacionarse en lugar prohibido, circular en sentido contrario y abandonar vehículos en la vía pública se repiten.

En un ejercicio realizado ayer entre las 16:00 y las 17:00 horas, Excélsior contabilizó 112 vehículos realizando infracciones de tránsito que en conjunto sumarían multas por alrededor de 165 mil 500 pesos.

Los cálculos se realizaron con base en la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México para 2017 que equivale a 73.57 pesos, de acuerdo con la página oficial de la Secretaría de Finanzas local.

De esas multas, 97 serían a vehículos estacionados en lugares prohibidos como banquetas, espacios señalizados con discos, camellones, vía primaria, frente a sucursales bancarias y en doble fila.

Los vehículos a los que hacemos referencia, estaban estacionados en el tramo de Eje 10 Sur avenida San Jerónimo, entre la avenida de Las Fuentes y Paseos del Pedregal y también en la Cerrada de Canoa y en un tramo de avenida Ciudad Universitaria.

Tan sólo por estas faltas se deberían sancionar con multas que en conjunto sumarían hasta 143 mil pesos, remisión al corralón y la reducción de un punto en la licencia de conducir, de acuerdo con el artículo 29.

Los autos estacionados en lugares prohibidos provocan diferentes molestias, una de ellas es que los peatones tengan dificultades para trasladarse, que no puedan cruzar la calle con facilidad y que los pongan en riesgo al obstruir su visión.

Los deberían de multar por estar estacionados así; no dejan cruzar y no te permiten ver el paso. Para nosotras como mujeres es peligroso porque no sabemos si alguien está escondido y te sale”, dijo Karen Benítez, una transeúnte.