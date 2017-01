Niegan que se vaya a privatizar servicio de limpia de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Falso que el gobierno de la Ciudad de México busque privatizar el servicio de limpia en la capital, tal y como lo denunciaron integrantes de la Sección 1 del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, los cuales se manifestaron este jueves en las inmediaciones de la casona de Xicoténcatl, sede de la Asamblea Constituyente.

Lo anterior fue asegurado por el Consejero Jurídico, Manuel Granados Covarrubias, quien sostuvo que se han generado muchas especulaciones respecto al tema.

Señaló que la incertidumbre surgió porque en la Constituyente, se discute si existen o no las condiciones de entregar el control de este servicio a las delegaciones políticas una vez que se conformen como alcaldías.

No obstante, aseguró que aún no existen consensos, y añadió que de prosperar la propuesta se haría a partir del 2018 cuando entre en vigor la nueva Constitución de la CDMX, pero aseguró que dicha acción no significaría privatizar sino descentralizar.

Sin embargo, destacó que la postura de la administración encabezada por Miguel Ángel Mancera Espinosa es clara y, por el momento, el gobierno capitalino mantendrá el control de la actividad.

El proyecto que envió el Jefe de Gobierno al grupo redactor establece la no privatización y garantiza el respeto de las condiciones laborales sindicales en los servicios públicos de la CDMX” afirmó.

Agregó que, es válida la inquietud de los trabajadores de limpia a quienes llamó a mantener la calma ya que aseguró se trabajará como se ha hecho hasta el momento, pero sobre todo dijo, sus derechos laborales y el reconocimiento sindical está garantizado.

sarr