Precio de gasolina abre una brecha de desigualdad: Mancera

CIUDAD DE MÉXICO.

El Gobierno de la Ciudad de México no comparte el esquema de incremento a los combustibles establecidos por la Comisión Reguladora de Energía, pues se tomó sólo con motivos técnicos sin tomar en cuenta las repercusiones que tendría en la población, afirmó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

El titular del Ejecutivo local destacó que no está de acuerdo con el establecimiento de distintos precios de los combustibles en la Ciudad de México y mucho menos con la explicación de que las diferencias obedecen a criterios de logística de almacenamiento.

Se debe hace runa valoración política y no sólo puede hacerse técnica, y lo que se hizo fue de manera técnica y eso es lo que quisiera platicar con el presidente de la República. Esto abre condiciones de desigualdad, aquí lo que abrimos con esta libertad de precios es una brecha de desigualdad que no ayuda.

“Falta información. Estas determinaciones de la Comisión Regulatoria de Energía sólo ellos saben de dónde sacaron sus cálculos e hicieron sus fórmulas, pero estas decisiones que ahora están viendo consecuencias, debieron platicarse con mayor detalle”, insistió el jefe de Gobierno.

Destacó que esta diferenciación de precio de delegación a delegación, y que incluso sea más barata en el Estado de México “abre una brecha de desigualdad que no ayuda”.

Dijo que si en la reunión convocada con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) del próximo lunes no asiste el presidente Enrique Peña Nieto, no tendría caso porque los funcionarios de la Secretaría de Hacienda repetirán una vez más los argumentos técnicos del alza de los combustibles.

Si no está el presidente de la República yo no quiero ir a una reunión técnica porque técnicamente no vamos a llegar a nada, ya se dijo cuál es el componente del IEPS, del IVA, del valor del petróleo, y el valor del margen y el valor logístico.

“Para que nos expliquen eso otra vez, no vería la utilidad de la reunión, claro que si se habla de una reunión donde se hagan planteamientos políticos, entonces sí nos interesaría mucho y eso es lo que quisiera platicar con el presidente Peña”, destacó Mancera en improvisada rueda de prensa.