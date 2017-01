Por bloqueos, llega menos mercancía a la Central de Abasto

CIUDAD DE MÉXICO.

Comerciantes de la Central de Abasto (Ceda) aseguran que ya empiezan a notar la disminución en la llegada de los camiones que surten mercancías a este lugar como consecuencia de los bloqueos carreteros registrados los últimos cuatro días de protestas por el aumento del costo de los combustibles.

Ahorita no está entrando producto porque no hay gasolina. Van a las gasolinerías: todas bloqueadas; van a las carreteras: pues no hay paso y lo poco que llega se sube mucho de precio”, sostuvo a Excélsior Fabián Cruz, comerciante mayorista de fruta de importación.