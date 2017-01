Hasta 10% subirá canasta básica por gasolinazo en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

El aumento de los costos en productos de la canasta básica en la capital del país podría ser de hasta 10 por ciento una vez que se resienta el impacto del alza al precio de los energéticos.

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope-Servitur) señaló que, aunque en diciembre pasado calculó que para el 2017 los productos básicos podrían tener un aumento de ocho por ciento era necesario corregir esta cifra ante el impacto de la liberación del precio de la gasolina y el diesel.

En conferencia de prensa la presidenta de la Canacope-Servitur, Ada Irma Cruz, previó que el impacto del aumento de los precios empiece a resentirse en los bolsillos de las familias capitalinas a partir de marzo.

Ahora en cuanto a la economía familiar obviamente se va a ver afectada estamos viendo que probablemente este mes de enero y febrero no se note tanto esta afectación pero a partir de marzo, abril y mayo es muy probable que el efecto se empiece a notar en esta situación y es lamentable pero esperemos que no se dé que se hagan colas en el monte de piedad y casas de préstamos pero si estamos vislumbrando que puede ser una situación muy difícil, que precisamente esta implementación de 20 por ciento de golpe y porrazo como le llaman a la gasolina va a afectar, porque no es una afectación como la del año pasado que fue de manera gradual para ir sorteando este tipo de problemas es un golpe muy fuerte para la economía de las familias" 29'56''