Suspenden corridas en Central del Norte por bloqueos contra gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO

Desde las 10:30 de la mañana de hoy los viajes en la Central Camionera del Norte fueron suspendidos hasta nuevo aviso, debido a las manifestaciones en las carreteras por el alza en el precio de las gasolinas.

La Terminal Central de Autobuses del Norte ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas número 271 en la colonia Magdalena de las Salinas anunció la suspensión de su servicio.

Las líneas de transportes Chihuahuenses y Ómnibus de México, pidieron a sus clientes esperar o regresar más tarde para ver si ya se reanudaron los servicios.

Los viajes que fueron cancelados son con destinos a Querétaro, Durango, Chihuahua y México, Fresnillo, Zacatecas, Guanajuato, Guadalajara, entre otros.

El encargado en turno de Ómnibus de México, Moises Salas platicó con Excélsior y señaló que se han reducido las salidas de autobuses a la zona que ellos llaman Zona Golfo, que comprende las ciudades de Poza Rica, Ciudad Valles, Actopan, Ixmiquilpan, entre otras.

También han sido reducidas las salidas a Tuxpan y Tampico.

Salas agregó que las corridas de autobuses se restablecen cuando los manifestantes se retiran del lugar, de las casetas o algunos puntos carreteros.

Detalló que la afectación de las corridas ha mermado cerca del 15 por ciento la operación normal de los autobuses.

Mencionó que el día de ayer varios vehículos de su línea se quedaron varados debido a los bloqueos y las manifestaciones.

Ante ello, dijo hemos reducido en forma temporal el servicio debido a que no podemos garantizarlo completamente, "no podemos vender algo que no vamos a cumplir", algunos autobuses han salido en forma correcta pero en el regreso tienen problemas por los bloqueos, concluyó.

*BB