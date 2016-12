Deben aprender a compartir la calle; alumnos de educación básica y media

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) impulsa que los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria de la capital reciban la materia de Cultura de Movilidad, como parte de su formación académica.

Laura Ballesteros, subsecretaria de Planeación de Semovi, indicó que el objetivo es que los alumnos de educación básica comiencen a concientizarse sobre la importancia de saber utilizar la calle y convivir con los otros usuarios, ya sean peatones, ciclistas o automovilistas.

El gran reto para la ciudad, destacó, es dejar atrás la idea de que las calles son sólo para los autos y que la infraestructura urbana fue creada especialmente para los vehículos.

"Necesitamos ir con nuestros niños desde pequeños en las escuelas, que se empiece a generar una nueva materia de Cultura de la Movilidad, precisamente para niños y jóvenes, y empezar a capacitar a nuestras nuevas generaciones", sostuvo en entrevista con Excélsior.

Entre los temas que podrían impartirse a los menores están cómo ser un usuario responsable de la calle; valores, empatía y solidaridad con otros ocupantes del espacio público, así como medidas que un buen automovilista debe cumplir, entre otros.

La capacitación de estudiantes podría integrarse en los próximos ciclos escolares como parte de programas como SaludArte, que ya se imparte en primarias públicas, o por medio de PrepaSí para los estudiantes de bachillerato. También se contempla que el programa se incluya en los planes regionales de movilidad que universidades ya diseñan en Santa Fe y Mixcoac.

La Secretaría de Educación local ya trabaja en la manera para integrar la materia en la currícula de los estudiantes.

“Aquí se está trabajando de una manera muy fuerte con la Secretaría de Educación precisamente para que logremos iniciar esta inserción en la tira de materias de una específica de Cultura de la Movilidad. Habría que meterla en educación primaria, en educación secundaria y todavía hasta preparatoria”, reiteró la funcionaria.

Señaló que esta estrategia forma parte de los esfuerzos de las autoridades para hacer que los capitalinos tengan mejores herramientas para convivir en las vialidades.

"El gran reto que tiene la ciudad es la capacitación, necesitamos capacitar a todos los usuarios de la calle", aseguró.

El pasado 14 de diciembre este diario dio a conocer que en 2017 los automovilistas tendrán que capacitarse en el uso de la calle como requisito para tramitar la Licencia de Conducir Tipo A. Ballesteros detalló que los rubros de la capacitación estarán avalados por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

Confió en que la Constitución de la Ciudad de México, que actualmente se discute en Xicoténcatl, permita al gobierno local controlar los planes de estudios de las escuelas capitalinas para anexar la materia de Cultura de la Movilidad en la currícula.

“No se ha podido hacer hasta ahora porque nosotros no somos un Estado, la potestad de la educación pública no la tenemos: la agenda de educación pública en cuanto a contenido y tira de materias no la tenemos, la tiene la Federación.