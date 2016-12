Trasladarán a niños quemados en Tultepec a Galveston: Michou y Mau

CIUDAD DE MÉXICO.

Tras la explosión en el mercado de cohetes de San Pablito, Tultepec, Estado de México, que dejó un saldo de 31 muertos y 52 heridos, la presidenta de la Fundación Michou y Mau, Virginia Sendel de Lemaitre, informó que preparan el traslado de los menores que resultaron con quemaduras al Hospital Shriners en Galveston, Texas.

Tenemos dos chiquitos que están muy graves; hay una chiquita con el 90 por ciento (quemaduras en el cuerpo), en Xochimilco tenemos otro que no está tan grave y va a ser el primero que pueda salir (trasladarse a Galveston) hoy en la mañana y tenemos otro chico en Lomas Verdes que va a irse el día de hoy”, dijo.

Indicó que en total son seis los niños heridos; los que aún no pueden trasladarse es porque no se encuentran estables y no pueden abordar el avión o porque no se ha localizado a sus papás o tutores.

El DIF del Estado de México está dándonos a los tutores legales que pueden acompañarlos en lo que se encuentra a sus papás para no seguir perdiendo el tiempo”, detalló.

En entrevista para Imagen Radio, Sendel de Lemaitre detalló de los seis menores quemados presentan heridas en su cuerpo que van desde el 35 al 90 por ciento.

Señaló que, ante la emergencia y la cantidad de heridos, entre niños y adultos, médicos del Hospital de Shriners vendrán a México para brindar apoyo.

El intento se hace; Shriners tiene 49 años de experiencia con los mejores doctores del mundo y está dispuesto a ayudarnos y atender a los niños de manera gratuita, qué mejor aliado podemos tener”, señaló.

La presidenta de Michou y Mau acotó que el apoyo a los menores heridos será durante la atención y tratamiento.

Recibe menores de 18 pero también los atienden de los 18 a los 21 si lo requieren de manera gratuita… en ortopedia, atención de secuelas de quemaduras… no se atienden y se van, se atienden hasta que lo requieran”, indicó. En este caso, afortunadamente hay un gobernador (Eruviel Ávila Villegas) que entiende la necesidad de recibir apoyo", destacó.

Virginia Sendel de Lemaitre recordó la importancia de no comprar cohetes, debido al riesgo que representa; asimismo, recordó que se puede apoyar a la fundación con donativos o apoyos.

Para solicitar información y brindar ayuda llamar al: 56655755 y 01 800 080 8182 o a través de Internet: www. http://fundacionmichouymau.org/

