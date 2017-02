CIUDAD DE MÉXICO

Miguel Berchelt recibió el cinturón que lo acredita como nuevo monarca superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, luego de vencer por nocaut a Francisco ‘Bandido’ Vargas el pasado fin de semana

Tras la condecoración, el ‘Alacrán’ no dudo en reconocer que los sacrificios vividos valieron la pena y aprovecho para mandar un mensaje a sus detractores.

Recordé el momento de niño, que siempre soñé con este cinturón, el verde y oro y ahora quisiera ver dónde están esos conocedores, esa gente aficionada que no me daba oportunidad y que nomás hablaba por hablar, soy un hombre que se prepara, lucho día a día y creo que tarde o temprano Dios te premia y llegó mi premio”

Dentro de la misma ceremonia fue presentado el combate que estelarizarán la mexicana Jackie Nava y la venezolana Ana María Lozano, este sábado 4 de febrero en Cuautitlán Izcalli, en contienda que enmarcará el regreso a los cuadriláteros de quien fuera la primera campeona mundial en la historia del CMB.

Ahora que soy diputada me han preguntado por qué hacerlo otra vez, la mayoría de los diputados son empresarios, tienen otros trabajos y sin embargo no lo dejan, yo siento que no es tiempo de retirarme, creo que es tiempo de sembrar, es tiempo de mostrar a los niños a los jóvenes que se pueden lograr muchas cosas”