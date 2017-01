NÁPOLES.

Treinta años después, Diego Armando Maradona es aún reverenciado en Nápoles.

Cuando el astro argentino entró al escenario del teatro San Carlo de esta ciudad ayer, fue recibido por aplausos atronadores de parte del público. Fue como si siguiera como futbolista en activo, jugando en el estadio San Paolo que se ubica al otro lado de la localidad.

Maradona fue el invitado de honor en un acto para conmemorar el primer título de la Serie A en la historia del Napoli, conseguido hace tres décadas.

Me siento como en casa, como siempre me sentí”, dijo Maradona ante los mil 300 espectadores, algunos de los cuales pagaron 330 euros por la entrada.

Alguno se lamentó porque una entrada costaba 300 euros, pero lo hicimos porque Pelé organiza un espectáculo y los vende a 200 euros. Siempre debe terminar segundo”, bromeó el argentino respecto del exfutbolista brasileño.

Maradona se puso sentimental cuando recordó a sus padres. “Me gustaría que me viera mi madre ahora”, dijo a punto del llanto. “Quiero decirles a los chicos, no tomen drogas, no disparen”, afirmó ante el asombro de los asistentes

Maradona se marchó del Napoli en 1992, luego de dar positivo de consumo de cocaína. La ciudad lo recibió ayer con letreros de bienvenida en las calles.

Diego guió al Napoli a sus únicos dos títulos de la Serie A, en 1987 y 1990. Conquistó además la Copa Italia en 1987 y la de la UEFA en 1989.

Maradona concluyó su presentación dirigiéndose a su hijo, de quien estuvo alejado durante años y quien estaba en el teatro. “Te pido disculpas después de 30 años. Nunca te dejaré”, dijo.