ZÚRICH

La mediocampista estadunidense Carli Lloyd ganó por segunda vez consecutiva el reconocimiento de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) a la Jugadora del Año por su destacada actuación en 2016.

Huge congrats to @CarliLloyd on 2nd consecutive FIFA Player of the Year Award. It's an extraordinary achievement and we are very proud. pic.twitter.com/iU1E6d26Px

— Sunil Gulati (@sunilgulati) 9 de enero de 2017