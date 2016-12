CIUDAD DE MÉXICO.

Ricardo Antonio La Volpe, técnico del América, comentó que la directiva le dio la oportunidad de continuar al frente del equipo hasta mayo, pero el argentino pidió tiempo para pensar si seguirá en los banquillos.

“La directiva me apoyó antes de esto, en una evaluación me dijo que seguía hasta mayo y veremos qué pasa. Voy a pensar, ya me fastidian muchas cosas, a mí no me gusta que me afecten por una compensación, increíble lo del árbitro. Hay una jugada sorprendente del árbitro en la que Gignac le dice de todo y no hace nada”, dijo La Volpe, en la zona mixta, antes de regresar a la Ciudad de México.

El argentino, en su breve lapso con los azulcremas, perdió una semifinal de Copa MX contra Chivas, quedó en cuarto lugar en el Mundial de Clubes y ahora es subcampeón del torneo casero. Según el timonel, para la directiva americanista el balance es bueno.

Necesito tiempo y luego comunicaré mi decisión”, agregó el sudamericano.

El “Bigotón” culpó al árbitro, Jorge Isaac Rojas, de la derrota ante los Tigres y dijo que le faltó categoría al silbante para controlar el cotejo que definió al campeón del Apertura 2016.

“Termino invicto, finalmente se sigue demostrando categoría. Lo que pasó afectó en lo mental, en el equipo y su gol cae en el tiempo justo, cuando terminaba. Felicito a mis jugadores porque entregaron todo, jugaron en una cancha difícil y demostraron categoría de equipo grande. En los penales perdimos”, agregó.

“Molesta todo esto porque hay que reconocer que Tigres es un buen equipo y no necesitaba la ayuda del árbitro. Es decir, dos expulsados. Creo que al árbitro le faltó categoría”, reiteró.

Sobre el pleito que tuvo con André – Pierre Gignac, que acabó en gresca, el argentino mencionó que el francés lo insultó y uno de sus jugadores salió a defenderlo.

“Gignac estaba caliente porque estaba perdiendo, teníamos en ese momento controlado el partido. Vuelvo a repetir, la compensación increíble del árbitro, que nos deja en desventaja”, finalizó.

ald