CIUDAD DE MÉXICO.

La duda jamás pasó por la cabeza del Rob Schneider al momento de ver la adversidad en la cancha, según reconoció él mismo al momento de ver a los Tigres de la UANL consagrarse campeones del Apertura 2016 de la Liga MX frente al América en la tanda de penales.

A través de su cuenta de Twitter, el actor estadunidense agradeció a los jugadores y al técnico, Ricardo Ferretti, por haber dado la quinta estrella al equipo y a sus aficionados.

Además, el comediante agregó que nunca titubeó, pese a que el América estuvo a punto de llevarse el campeonato, y estaba seguro de la coronación de los felinos.

Campeones @TigresOficial gracias Tuca and players!! I NEVER DOUBTED THAT YOU CAN DO IT!! pic.twitter.com/uQiG121nuM

— Rob Schneider (@RobSchneider) 26 de diciembre de 2016