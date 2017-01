Pacto de Unidad por México

27 de Enero de 2017

Sin lugar a dudas, es correcto que el titular del Poder Ejecutivo no asista a la reunión de la próxima semana ante la actitud de Donald Trump, de hecho, no es lejano pensar que el tuit de éste, diciendo que “si no pagamos el muro, mejor que no haya reunión”, fue la respuesta a las opiniones que diferentes y significativas voces políticas expresaron al presidente Enrique Peña Nieto en torno a que no aceptara la reunión hasta que Trump asumiera una actitud diferente.

Sin embargo, no podemos desconocer nuestra desventaja, por lo que es importante, en primer lugar, intentar no romper totalmente la relación, que los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía sigan manteniendo la comunicación en los diversos temas que ya están discutiendo en este momento y, en segundo lugar, es fundamental no sólo reaccionar, sino construir un plan emergente a partir de un gran acuerdo entre los diferentes actores sociales, políticos y económicos de nuestro país ante la nueva circunstancia en la que estamos inmersos. Si bien es cierto que el rompimiento de la relación cotidiana que se mantenía con Estados Unidos de América nos afecta desmedidamente, también es cierto que nos obliga a actuar con inteligencia y a responder a los retos que nos enfrentaremos.

No es imposible pensar en un pacto en el que, incluso, algunos personajes que han sido detractores sistemáticos de la actual administración firmen diversos acuerdos para enfrentar la coyuntura que, como se percibe, podría durar todo el mandato de Trump. Los tres Poderes de la nación y algunos gobernadores ya habían emitido sendos acuerdos de recortes presupuestales y gastos para enfrentar el gasolinazo, por lo que no sería extraño que ahora se logre conjuntar esfuerzos con base en diseñar una política pública de Estado que permita no sólo un plan de austeridad, sino de estrategia de desarrollo sustentable basado en rubros como el de turismo e inversión industrial para mitigar el efecto negativo en lo económico. Seguramente nunca cubriremos el déficit que se producirá por la actual política internacional, pero no hacer nada y pensar que las cosas cambiarán por sí solas o anteponer los intereses electorales a la unidad nacional tendría efectos peores para todos los mexicanos.

Por supuesto, para generar nuevas condiciones de desarrollo de rubros como los mencionados arriba tenemos que resolver algunas problemáticas como, por ejemplo, la de la inseguridad pública. Durante muchos años, la política de seguridad pública y combate a la violencia se ha visto mayormente relevante por sus efectos internos y por la relación con el vecino del norte, pero ahora es indispensable verla desde el punto de vista de sobrevivencia económica. Si logramos en la realidad y la percepción un país seguro, lograremos que muchos países de los cinco continentes se solidaricen con México ante la embestida de Trump y, entonces, puedan explotarse nichos de oportunidad que no se habían visto indispensables o fundamentales como estrategia de desarrollo.

En pocos días el Congreso de la Unión volverá a iniciar sus actividades ordinarias y uno de los temas que se discutirán es el de la estrategia de seguridad pública; es fundamental, entonces, diseñar un nuevo modelo que se circunscriba al actual contexto internacional.

Si bien es cierto que el debate no es nuevo, las circunstancias y las necesidades de la coyuntura sí lo son. Desde la pasada administración, la mayor parte de los incrementos en el gasto de seguridad han ido a la Secretaría de la Defensa Nacional. El gasto militar, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), habría aumentado un 92% entre 2005 y 2015, alcanzando los siete mil 700 millones de dólares (unos 60 dólares per cápita). La explicación se circunscribe seguramente a la intervención del Ejército en la estrategia de lucha contra el narcotráfico, pero no podemos seguir en esa línea, es indispensable, sin desconocer la problemática del tráfico de drogas, debatir un cambio de modelo que incluya la planeación estratégica del combate y la prevención a la inseguridad y la violencia desde el municipio y que, con ello, se impulse el desarrollo sustentable desde la comunidad.