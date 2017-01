16 de Enero de 2017

Todas las cosas a las que te apegas, y sin las que estás convencido que no puedes ser feliz, son simplemente tus motivos de angustia.

Deepak Chopra

El apego es la afición o inclinación hacia alguien o algo. Visto así, el apego no sólo es común en nosotros, sino que también parecería ser algo positivo para nuestra vida. Sin embargo, el apego viene a ser, en realidad, una de las fuentes de infelicidad y angustia que más se padecen… quizá porque no se ha entendido que a lo que uno en verdad se apega es a su propia percepción; a esa realidad creada a partir de sus propios pensamientos, ideas y conclusiones, que no siempre son la realidad. Por lo general, casi nunca concuerdan con la naturaleza real de aquello a lo que insistimos aferrarnos.

Como siempre, le recuerdo, la impermanencia y el cambio son lo único seguro que tenemos en la vida, y quien se resista a esta realidad inevitablemente fracasará en su legítimo intento de ser feliz. La frustración, la angustia, la tristeza, la miseria interna, el caos y la desesperación son sólo algunas de las pequeñas grandes emociones que se padecen, en la insistencia de no querer reconocer esta naturaleza cambiante de uno mismo y de todos y todo lo que nos rodea.

Y ocurre con demasiada frecuencia que se olvida y se porfía a fin de seguirse aferrando a esa realidad que no es la verdadera, sino simplemente la que uno mismo ha generado en su incapacidad de aceptar que lo que se tiene, se quiere o se desea debe cambiar de forma constante para seguir existiendo. Y se olvida y se porfía cada vez que se insiste en considerar que la percepción es la realidad dominante y no una posible falsa expectativa.

Nada nos pertenece absolutamente, y quien así lo considere es muy probable que viva con miedo, y el miedo es inaceptable para la felicidad… el que se cree y se siente poseedor de algo o de alguien ha de tener que aceptar también la angustia que genera la simple idea de la pérdida; es por ello que en su defensa va justificando cada pensamiento con base en una necesidad casi vital, dotando así, a esa posesión de una importancia desproporcionada. Nadie muere por amor, ni tampoco nadie muere al perderlo todo; nadie muere cuando fracasa en una ilusión o en un deseo, ni tampoco nadie muere por un error cometido en una relación de cualquier naturaleza o por una mala elección de amistades o pareja… sólo muere quien decide sucumbir ante ese pensamiento necio y fatal.

Por eso, hoy le invito a probar una nueva manera de pensar, de vivir y de sentir la vida; la vida de todo y de todos; la vida que nos obliga a aceptar sus cambios constantes, su evolución, su involución. La vida que nos obliga a vivir convencidos de la incertidumbre, a sentirnos capaces de lidiar con ella y suficientes para cubrir nuestras propias necesidades.

Deje de creer y de sentir que alguien o algo puede tener acceso fácil al dominio de su voluntad, de sus pensamientos, sentimientos y razonamientos; deje de insistir en querer ser hacedor de todo lo que le es ajeno; deje de insistir en que todos y todo es sólo como usted lo percibe, porque eso es únicamente su pensamiento y no la realidad.

Créame, la felicidad no es situacional ni es tampoco circunstancial; la felicidad es un compendio de elecciones en el pensamiento, en la sana nivelación de las expectativas y es… sobre todo, la determinación real de sentirse auténtico, independiente, capaz y suficiente ante la vida… y ante su incertidumbre y su naturaleza siempre cambiante. Como siempre, usted elige. ¡Felices realidades, felices incertidumbres!