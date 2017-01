El insólito caso de las mujeres marroquíes

Una guapa muchacha morena, sonriente, maquillada con coquetería, luciendo una hermosa cabellera ensortijada, me solicitó que le mostrara el pasaporte. No correspondía a la imagen de las mujeres islámicas con el cabello o el rostro cubiertos, la expresión nublada y la prohibición de mantener el más mínimo contacto con cualquier varón que no sea su cónyuge o su pariente.