Son los privilegios, estúpido

15 de Enero de 2017

Hace unos días, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, preguntó respecto a la decisión de incrementar el precio de las gasolinas: ¿Ustedes qué hubieran hecho?

Yo hubiera acompañado el anuncio del gasolinazo con la presentación de un paquete de medidas de austeridad del gobierno pero, sobre todo, de eliminación de privilegios de la alta burocracia. Yo no hubiera sólo llamado a la comprensión de la sociedad ante una medida “dolorosa pero responsable”, como la ha calificado el gobierno, sino que habría sido clara en cuanto a que el sacrificio no sólo sería de los ciudadanos.

Cuando hablamos de fijar topes a las remuneraciones de los servidores no se trata de castigar a los honestos, calificados y profesionales funcionarios de la administración pública, que los hay, y muchos, sino de terminar con una simulación salarial de décadas que existe sobre todo en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, así como con los privilegios de una clase política que, en una situación de crisis como la que estamos enfrentando, ofenden aún más a los ciudadanos.

Excesos y remuneraciones que no son indispensables para el cumplimiento de las funciones del cargo deben ser eliminadas porque no se puede pedir a los mexicanos que asuman el incremento de los precios de la gasolina y pretender que, además, sigan pagando la nuestra. No se puede pedir a los mexicanos que sobrevivan a los precarios servicios de salud pública y pretender que, además, sigan pagando nuestros seguros de gastos médicos mayores. No se puede pedir a los mexicanos que se aprieten el cinturón mientras el gobierno sigue gastando de manera superflua en publicidad, por ejemplo. No se puede hacer todo eso y esperar la sumisa comprensión de la sociedad.

Con los ahorros de los tres Poderes del orden federal y local y los más de dos mil municipios aunados a los órganos constitucionales autónomos federales y locales, alcanzaría para bajar en algo el precio de las gasolinas o, mejor aún, se podría arrancar un programa de transporte público eficiente y sustentable que reduzca nuestra dependencia a los automóviles.

La eliminación de la discrecionalidad en la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos y de los excesos es lo que busca la iniciativa de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que presenté el pasado miércoles.

Al comparar el ingreso de las familias mexicanas, que de acuerdo con el Inegi perciben dos mil doscientos veinte pesos al mes, con el de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de alrededor de cuatrocientos mil pesos, nos damos una idea de la desigualdad en nuestro país. Así, la iniciativa además de plantear un mecanismo eficaz de disminución al gasto corriente en la administración pública, busca también contribuir a la distribución de la riqueza.

De aprobarse la iniciativa, se terminaría con la simulación a través del concepto de remuneración total anual que incluiría la suma de todas las percepciones cuyo fin sea el patrimonio del servidor público. Es decir, será claro el monto total que el funcionario recibe para sí, no solamente el salario como es en la mayoría de los casos actualmente. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción sería el órgano responsable de fijar los topes a las remuneraciones, y se sancionaría administrativa y penalmente a quien incumpliera.

En síntesis, la iniciativa busca terminar con lo que realmente enoja a la gente: los abusos y privilegios de quienes en época de vacas flacas deberían ser los primeros en dar lo que exigen.

Si usted, estimado lector, está de acuerdo en que esta iniciativa debe ser aprobada, escríbale a su senador y pídale que la apoye.