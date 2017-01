Cumple en Acapulco

15 de Enero de 2017

El pasado 7 de enero, Juan Gabriel hubiera llegado a 67 años, por lo que se le realizó un festejo público en Parácuaro, Michoacán, ade­más del recuerdo de sus múltiples admirado­res. Pero eso me hizo recordar una celebración que se llevó a cabo en Acapulco, en la que por cuestiones laborales me tocó estar presente.

En aquella época, yo trabajaba en la revista Notitas mu­sicales y gracias a la amistad de Polo Guerrero, periodista a cargo de la publicación, y del cantautor mexicano, fallecido el año pasado, tuvimos el acceso para cubrir el evento.

Polo me indicó que realizara los trámites para viajar al puerto guerrerense y me dijo con quien debía reportar­me para poder ingresar al Baby’O, lugar de moda para los amantes de la fiesta.

Así que con cámara fotográfica, grabadora y libreta de apuntes me dirigí a lo que pensé que sería una tradicio­nal fiesta con pastel y mañanitas con Juan Gabriel y sus amigos.

Al entrar a la discoteca me fui encontrando sorpresas al por mayor: instrumentos en el centro de la pista y poco a poco la presen­cia de artistas que asistían dispuestos a divertirse y a dar una sorpresa al cantautor.

Así me encontré a Yuri, Vikki Carr, Daniela Romo, Pandora (Mayte, Isabel y Fernanda), Rocío Dúrcal, Ana Gabriel, María del Sol y Aida Cuevas, si la memoria no me falla.

Iban arribando con el deseo de di­vertirse y agasajar a Juan Gabriel, quien llegó muy sonriente, vestido de blanco.

Pero resulta que él es quien les tenía la sor­presa, pues quiso cantarle a sus invitados como un agradecimiento por acompañarlo y haber acep­tado la invitación. Así que después de muchos abrazos, felicitaciones y brindis (él con una copa de agua), Juanga se colocó junto a los instrumentos para comenzar a can­tarle a los asistentes, acompañado de sus músicos. Aquello se convirtió en una bohemia, ya que los artistas empezaron a desfilar sobre el escenario para hacer duetos con todos sus éxitos y darle forma a un show que hubiera engalanado cualquier escenario del mundo.

Ese espectáculo se prolongó por más de tres horas y concluyó con la tradicional partida del pastel, lo que quedó plasmado en el reportaje que se publicó en Notitas musica­les. Y yo feliz de cubrir un show inigualable.

