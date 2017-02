Frentes Políticos

03 de Febrero de 2017

I. Activos y espléndidos. El Senado de la República, en su primera sesión del segundo periodo ordinario, aprobó reformas para sancionar severamente a quienes colaboren en los penales en la fuga de internos, como sucedió con Joaquín El Chapo Guzmán; declaró días nacionales de lucha contra el cáncer y contra el abuso en el consumo de alcohol; aprobó una reforma para establecer unidades agrícolas industriales para mujeres; eliminó la figura de corsarios del Código Penal Federal; aprobó otra reforma que obliga a la SEP a digitalizar el contenido de los libros de texto gratuitos… y estrenó un tablero electrónico de votación y pase de lista para las sesiones, el cual costó 9.2 millones de pesos. La pantalla LED de alta definición es una joya de la tecnología de punta. Pero el gasto vuelve a ser exagerado. ¿Y lo de amarrarse el cinturón para 2017? Los legisladores nomás no entienden.

II. Peligro. No es un secreto que en el Instituto Federal de Telecomunicaciones existe un gran número de solicitudes para la concesión de diversos medios de comunicación. El mismo Rafael Eslava Herrada, director de la Unidad de Concesiones y Servicios de la institución, confirmó que hay un proceso de licitación para nuevas estaciones de radio AM y FM, y está por iniciar uno para la instalación de más canales de televisión en territorio nacional. Pero el descontrol está en que hasta el momento el IFT ha recibido más de 500 solicitudes para nuevas estaciones de FM, lo que presagia un conflicto para los radiodifusores, quienes ven en riesgo sus intereses. Así no funciona. ¿Con qué garantías cuentan los radiodifusores ya instalados? Piénsenle, que el IFT no se vaya por la fácil.

III. La cumplió, que se la cumplan. Arne Aus den Ruthen Haag, exdelegado de Miguel Hidalgo, y su grupo de seguidores, lanzaron pañales sucios contra la sede del PRI; en esta ocasión no fueron jitomatazos. Un grupo de aproximadamente 40 personas comandadas por el también excity manager de la demarcación atacó las instalaciones de la sede nacional priista. El tricolor, además de criticar la omisión de las autoridades, a las que había pedido protección, precisó que presentó una denuncia que señala a Arne como probable responsable de actos delictivos, mismos que prevén una pena que va de cuatro a ocho años de prisión. “Hasta que regresen el bono navideño, los seguiremos visitando”, advirtió el provocador. Y debe aún más que el pañalazo. Por ejemplo, sus transas inmobiliarias, razón por la que dejó la Miguel Hidalgo. ¿De eso no hay cargos?

IV. Cuatreros. Luego del robo ocurrido en el rancho de Isidoro Monroy Reyes, expresidente municipal de Mixquiahuala, Hidalgo, hay mucho que investigar. Al exedil le robaron un botín calculado en un millón 200 mil pesos. Se llevaron vacas suizas, becerros de engorda, cebús suizos y toros de espectáculo criollos. La Procuraduría estatal inició la carpeta de investigación por el delito de abigeato. Monroy Reyes gobernó Mixquiahuala en el periodo 2012-2016. ¿Y si de paso se les pega una investigación por enriquecimiento ilícito? Los ranchos millonarios son la otra cara de la política. No vaya siendo que las arcas del estado sean las principales afectadas. Ya ve usted cómo se las gastan.

V. Iniciativa ciudadana. La diputada con licencia del PRI Ivonne Ortega presentó una propuesta en el Legislativo de San Lázaro para hacer escuchar la voz y el voto de la “firma por tu bolsillo” de hasta ahora poco más de 400 mil personas que buscan que se reduzca 50% el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), con el fin de que las gasolinas tengan los precios de diciembre pasado. Es el sentir de miles de mexicanos que los 100 mil millones de pesos ingresados por el incremento de los combustibles mejor se obtengan eliminando el financiamiento a los partidos.