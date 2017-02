Frentes Políticos

02 de Febrero de 2017

I. Amigos. Hace bien Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, en reforzar los lazos con otros países. En lo que se desenreda el proyecto que Donald Trump pretende para el mundo, México recibe apoyo del exterior. El canciller sostuvo una conversación telefónica con Boris Johnson, su homólogo en Reino Unido, con quien aterrizó la intención de negociar un tratado de libre comercio, tan pronto como lo permita su proceso de salida de la Unión Europea. También conversó con Luis Almagro, secretario general de la OEA, sobre las medidas anunciadas por Trump en torno a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, y la ampliación del muro fronterizo. España también está con México. Su presidente, Mariano Rajoy, envió a la SRE un mensaje de colaboración. Ante este escenario de apertura y solidaridad internacional, aún habrá quien siga temeroso, pero hay vida más allá de EU.

II. Todopoderoso. Hasta el momento, a Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, la justicia no le ha hecho ni un rasguño. El exmandatario estuvo menos de un día encarcelado, y ahora denunció al juez que ordenó su detención y a las autoridades que lo internaron la semana pasada en el Penal del Topo Chico. Ante la PGR se quejó de persecución política y de que las autoridades estatales, al someterlo a prisión preventiva, violaron sus derechos. Su padre, Humberto Medina Ainslie, también obtuvo un amparo para evitar ser aprehendido por la Fiscalía Anticorrupción, que lo investiga por enriquecimiento inexplicable. Bueno, en este tema, el gobernador Jaime Rodríguez El Bronco no gana una. Prometió meterlo a la cárcel y cumplió, pero nunca dijo cuánto tiempo estaría preso.

III. Preparado. En caso de una deportación masiva de connacionales desde Estados Unidos hacia la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, tiene todo calculado. Viajó a Los Ángeles, California, donde hoy se reunirá con el alcalde Eric Garcetti, para agradecerle su solidaridad y apoyo a los mexicanos que radican allá. Su objetivo es formar un frente en el que participen gobernadores y alcaldes estadunidenses ante la amenaza por la política antiinmigratoria del presidente Trump. Mancera precisó que todo migrante que retorne a la metrópoli podrá sumarse a los beneficios que ofrece su administración. Eso es hacer la tarea. Si los migrantes vuelven, en la CDMX hasta Constitución van a estrenar. Aunque lo mejor, para todos, es que sigan allá.

IV. Otra buena idea. No cabe duda, cuando se trata de aportar, hay muchas ideas. El senador Miguel Barbosa Huerta exigió a la Segob que, en lugar de firmar acuerdos administrativos con municipios y estados, aplique la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, que establece sanciones económicas a los gobiernos locales que no profesionalicen a sus policías. El gobierno federal busca un acuerdo nacional con los estados y municipios para que atiendan la formación de sus instituciones de seguridad, pero eso no es suficiente. Sancionar a quienes no capaciten a sus policías… ¡Pues a todos!, ¿o no?

V. Cerrar cicatrices. Alfredo del Mazo Maza, precandidato de unidad del PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social, para las elecciones al gobierno del Estado de México, resalta que la premisa de apoyo y respaldo le da la fortaleza, pero, sobre todo, la confianza para aspirar al cargo. El mexiquense está convencido de que en la unidad hará una campaña de acercamiento y consolidación solidaria con la población a fin de encontrar las soluciones que allanen el camino para continuar el desarrollo y bienestar del Estado de México. Dijo también que la unidad, más allá de ideologías o intereses particulares o de grupo, nos fortalece para afrontar los retos y desafíos, más ahora, tanto en el entorno nacional como en el internacional.