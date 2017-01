Abandonado, sea por el amor de Dios

17 de Enero de 2017

El otro día me dio mucho coraje la respuesta del señor Donald Trump a la tímida declaración del presidente Peña sobre quién pagaría el famoso muro. Ya sé que me debo acostumbrar a esas injurias, pero igualmente me irritan, aunque hoy no sé si lo que más me molesta es el insulto o la frágil reacción a ella.

Dijo el Presidente electo de Estados Unidos algo así como “el Presidente o expresidente de México —whatever— dijo ayer que México, de ninguna manera, pagaría por el muro fronterizo”. Entonces, en el más puro estilo de Andrés Manuel preguntó a la chusma: ¿Quién va a pagar por el muro? El coro fácil respondió una y otra vez “México” con entusiasmo envidiable. Ya quisieran los señores Anaya, Ochoa Reza o la señora Barrales tener una reacción así en sus auditorios. López Obrador sí las provoca.

Pero ese es otro asunto.

Nuestro país está pasando por la más grave crisis que ha conocido en el último siglo. Pese a los malos manejos financieros y administrativos que sufrimos con Echeverría, López Portillo, De la Madrid o Zedillo, la economía del país flotó con dificultad y suerte en las dos administraciones panistas. Hoy estamos en el hoyo no solamente porque Cantarell se haya, previsiblemente, secado y nuestros gobernantes hayan seguido apostando, desde Cárdenas, a la riqueza del petróleo. Una mezcla de ineficiencia y corrupción —que, a fin de cuentas, son lo mismo— enfrentan hoy a México con la triste realidad de que el petróleo de poca calidad que hace poco vendíamos alrededor de cien dólares el barril anda al dos por uno.

Sería soportable si no existiese el fenómeno Donald Trump. Pero el hubiera no existe. Trump empieza a carburar el lunes que viene.

Tampoco Donald Trump es el Armagedón para nuestro país. Ni puede hacer lo que ha amenazado con hacer ni le conviene hacerlo; y Donald Trump puede ser pedante, mamón, exhibicionista, misógino, racista, xenófobo y lo que le queramos añadir, pero no es pendejo. Tampoco las estructuras del poder económico y político de Estados Unidos lo son ni están dispuestas a permitir que el Presidente haga lo que se le pegue la gana. Ya lo demostraron con Abraham Lincoln y con John F. Kennedy.

El problema es que los mexicanos y su gobierno han estado casados con la idea de que nuestro destino depende de una casa en la avenida Pennsylvania de Washington, D.C. Es verdad que en muchas circunstancias históricas eso fue cierto. No tiene que ser necesariamente válido hoy. Lo demostró Doroteo Arango —remember Álamo— y los chamacos muertos en el Castillo de Chapultepec. Una postura de valiente orgullo nacional es un ingrediente que los pueblos de todo el mundo —Londres en los bombardeos de la II Guerra Mundial, Leningrado en el asedio nazi, Praga en la invasión de 1968— acaban por entender que hay un pequeño núcleo en el centro de nuestro corazón que no puede quedarse inactivo cuando llega el insulto cotidiano.

Los mexicanos, hoy, somos un pueblo abandonado. No existe en nuestro gobierno una respuesta viril y decidida ante la humillación y la amenaza del poderoso. Abandonado, sea por el amor de Dios.

No vamos a poder vencer al poderoso, es claro, pero no debemos arrodillarnos. Apostar a la simpatía de un amigo como canciller porque le ven con buenos ojos en la familia de Trump, es ingenuo. Creer que Donald Trump modificará su conducta, es imbécil.

PILÓN.- El presidente Peña presumió ayer que México solamente se tomó dos años en implementar el número 911 para todas las emergencias en todo el territorio nacional. Hay cien millones de mexicanos que —si fuéramos soñadores— marcaríamos los tres dígitos para que nos den, si no salvamento, al menos esperanza.