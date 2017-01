13 de Enero de 2017

It’s a world of laughter,a world of tears.

It’s a world of hope and a world of fears.

It’s so much that we share.

that it’s time that we are aware.

It’s a small world after all.

Disnleyland, It’s a Small World.

Hoy se cumplen 87 años del nacimiento de Mickey Mouse como tira cómica en periódicos, que surgió a petición expresa del King Features Syndicate, después del éxito del roedor que iba a ser el más famoso del mundo, en el cine animado desde 1928 con la caricatura llamada Steamboat Willie, en la que Walt Disney había inspirado al personaje y le había prestado su voz hasta 1947. El verdadero autor de la cara de Mickey Muse, ese prodigio de diseño que es la combinación magnífica de cuatro círculos fue Ub Iwerks. Walt Disney se hizo de la propiedad de una manera tramposa y sus herederos siguen viviendo de ella.

Igualmente lo había hecho Pat Sullivan con otro judío, Otto Messmer, el creador de Felix The Cat en 1919, quien diseñó al personaje para los estudios de Sullivan y luego fue sustituido por Joe Oriolo, el creador de la maleta llena de trucos y fue privado de la propiedad intelectual del gato Félix por Pat Sullivan.

Eso es Hollywood, hecho a la imagen y semejanza de los Estados Unidos: A Bag Full of Tricks.

Bienvenidos, compatriotas, a este pequeño y maravilloso mundo de Disney al que vamos a entrar exactamente dentro de una semana en la escalinata del Capitolio de Estados Unidos –que Porfirio Díaz quiso reproducir en una copia huehuenche, y que lo que iba a ser su domo central acabó siendo el Monumento a la Revolución—­ con la juramentación de Donald Trump como Presidente número 45 de Estados Unidos de Norteamérica.

El problema es que hace 73 años en Los Tres Caballeros, Pancho Pistolas, el gallito mexicano, tenía que bailar samba con Pepe Carioca y lidiar con el imbécil Donald Duck de la voz chillona. The Voice of America —Donald Trump— es ya, antes del 20 de enero, grave y rotunda; sus mensajes son como los tuits, breves y definitivos. Más nos valdría acudir a las academias de idiomas. Y no, precisamente, para aprender inglés.

Es una ironía social: hicimos que nuestros hijos y nietos admiraran a un depredador, a un roedor que asusta a las mujeres al grado de elevar sus faldas con intenciones poco gratas, y ahora vamos a tener que hablarle —ya lo debimos haber enfrentado, pero somos medio lentos allá en el gobierno federal— a Pedro el Malo, Peg Leg Pete, quien en las historietas luego aparecería con pata de palo, como corresponde a todo buen pirata.

Cualquier semejanza con Donald Trump es mera coincidencia.

PILÓN.- Hubiera sido una desvergüenza magnífica, del tamaño del gasolinazo actual, si el Instituto Nacional Electoral hubiera insistido en mantener su proyecto de un lujoso mausoleo allá por Tepepan con dos torres insultantes en homenaje al costo elevadísimo que la llamada democracia mexicana tiene para todos los causantes, para solaz y esparcimiento de los partidos políticos y sus representantes con gimnasio, restoranes y otras minucias incluidas. Sólo no estaban —probablemente— las comodidades que dicen que le dieron a Donald Trump en el Ritz Carlton de Moscú, DVD incluido.

Nomás eso faltaba, diría mi abuela.

Claro que se pagará el estudio, diseño y levantamiento del homenaje a nuestros solones; como subrayó el niño Córdova, presidente de este ente siniestro de nuestra falsedad política, el proyecto no se cancela, nada más se pospone para otros tiempos en que las arcas del erario mexicano sean menos pobres. Porque de renovada opulencia ni hablamos.