Que es un escándalo, dicen

12 de Enero de 2017

Los mexicanos nos hemos tardado demasiado en admitir una realidad crítica que se está volviendo cada vez más grave y que pretendemos nulificarla simplemente ignorándola, como si el no admitirla le hiciera desaparecer. Es obvio que estamos siguiendo el patrón de conducta de nuestro gobierno, que pareciera apostar a un mágico cambio de rumbo de los acontecimientos que se nos han venido encima.

No nos hagamos tontos: dentro de ocho días, el señor Donald Trump será el Presidente del país más poderoso del mundo. Para nuestro país, eso se traduce en, por lo menos, cuatro años, si no sucede algo imprevisto, de una política de febril hostigamiento que, aun antes de que tome posesión, ya está afectando cotidianamente el curso de nuestra vida económica, política y social. No era necesaria la conferencia de prensa dada ayer en Nueva York por el Presidente electo para que quedara claro que una de las prioridades de su ejercicio como gobernante será revertir todos aquellos detalles de la relación bilateral entre su país y el nuestro que pudieran rendir algún beneficio a un país de gente buena y de buen gobierno, como nos calificó ayer en su discurso.

No cabe la menor duda: Donald Trump va a construir un oneroso, cuanto inútil, muro en la frontera con nuestro país, y va a hacer que México pague por él. Tendrá una serie de recursos para lograrlo, desde la imposición de aranceles a todo producto que vaya de aquí para allá, hasta el inhumano bloqueo y peor manipulación de las remesas que los mexicanos que trabajan del otro lado envían a sus familiares aquí.

Vendrán deportaciones numerosas de los mexicanos menos útiles para la economía de allá: los que han cometido algún delito, aunque sea de índole estrictamente migratoria. Serán más mexicanos que incrementarán las cifras de subempleo y desempleo en México.

Donald Trump nos quiere fastidiar y lo está haciendo. La mención marginal del presidente Peña ayer ante embajadores y cónsules mexicanos de que México no va a pagar por el famoso muro no tiene sustento. ¿Cómo vamos a impedir que el gobierno de Estados Unidos ponga un impuesto especial al aguacate mexicano —o al tomate, el azúcar o cualquier producto de exportación nuestro—, específicamente etiquetado para un fondo que pague por la edificación de la barda? El gobierno de Estados Unidos tiene la sartén por el mango. Siempre la ha tenido y si no ha abusado de ese privilegio es por mera conveniencia. Una conveniencia que el obtuso Presidente electo no es capaz de vislumbrar. Es obvio que la economía de su país va a sufrir consecuencias por sus ocurrentes decisiones. Pero antes de los perjuicios a la agricultura y servicios de aquel país, vamos a tener los daños a nuestra economía.

Y a nuestra dignidad.

El nombramiento del doctor Videgaray en la Secretaría de Relaciones Exteriores es parte de la ingenuidad política que espera que, como por arte de magia, Donald Trump cambie sus cerradas convicciones sobre el daño que el libre comercio y la barata maquila mexicana le hace a Estados Unidos. Por más encantador que el nuevo canciller sea, por más intensa que sea su relación de amistad con el círculo familiar del Presidente electo, los intereses de Estados Unidos están primero.

No es una realidad grata, pero es real y está aquí. Postergarla o fingir que no existe es una torpe política.

Sólo que estemos apostando, nuevamente con candidez, a que algún loco asesine a Donald Trump. Lo cual, desde luego, es política de altos vuelos.