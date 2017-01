Sin respuestas

24 de Enero de 2017

Han pasado casi dos semanas desde que la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, dijo que asumía la responsabilidad ante los casos de extorsión y venta de drogas en el Reclusorio Norte, presentados en Imagen Televisión, con Ciro Gómez Leyva. Y, hasta el momento, todo se ha quedado en fincar responsabilidades en mandos medios.

Ni directivos ni estrictamente la Subsecretaría del Sistema Penitenciario se han inmutado por estos lacerantes casos, y mucho menos Mercado ve en riesgo su cargo, más cuando dijo que, pese al trabajo de seguridad que se realiza en los centros de reclusión de la capital, éste no ha funcionado. “Es evidente que no es suficiente, no es suficientemente eficaz y de alguna manera se ha vulnerado la acción de gobierno”, dijo Patricia Mercado el pasado 11 de enero.

Tal parece que la apuesta es dejar pasar, y todavía falta otra tanda de videos sobre el día a día de los penales capitalinos. A pesar de que se ha dicho que se abrieron ya 17 investigaciones sobre posibles involucrados en estos actos, fuentes judiciales nos dicen que no es tal el número, pues no rebasan la decena de carpetas de investigación iniciadas y no hay ningún funcionario mencionado en las mismas.

Corean “Presidente”

Ayer, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, no esperaba la sorpresa por parte de los bomberos de la Ciudad de México después de la entrega de equipo para los tragahumo.

Después de la arenga, en la que les prometió ayuda, vino el grito de: “¡Presidente, Presidente, Presidente!”

“Dentro de las medidas que anunciamos de austeridad para la Ciudad de México, el Cuerpo de Bomberos va a tener un incremento en su plaza, ya lo estamos viendo con la Oficialía Mayor, tal y como nos comprometimos”, así, de los aplausos vino el grito al unísono para reafirmarlo como candidato presidencial. Cayó bien el augurio, ya que, más tarde, Mancera asumiría la presidencia de la Comisión de Seguridad de la Conago, donde logró consenso para endurecer las penas por portación de armas, al incluir la prisión preventiva oficiosa.

ESQUIRLAS

El jefe de la policía capitalina, Hiram Almeida, planteó ayer, durante la reunión de la Conago, copiar en todo el país la aplicación Mi Policía y se dijo dispuesto a brindar apoyo a los estados que lo pretendan implementar, a través de soporte técnico.