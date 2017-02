Nosotras, las mujeres

Encontrar especímenes tan iracundos y rabiosos como el que hoy quiere dominar al mundo no ha sido cosa extraña en nuestras vidas, aunque en verdad nunca hemos enfrentado a nadie con tanto poder. Pero no olvidemos que tenemos derechos y la mejor manera de oponerse a estos tipos ha sido en nuestra historia con palabras que recuerden y sostengan la dignidad humana. Sabemos que al señor eso no le causa ni el menor de los fruncimientos de ceja, pero nos da fuerza para seguir en la batalla y, además, construye alianzas.