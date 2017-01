A dos días de la fecha fatídica, ¿qué piensa hacer EPN?

18 de Enero de 2017

Dice la Real Academia del adjetivo fatídica lo siguiente: Dicho de una cosa o de una persona: que anuncia o pronostica el porvenir, especialmente si anuncia desgracias. Y si dijéremos que este 20 de enero será un día aciago, siempre de acuerdo con aquella centenaria institución, ese día sería infausto, infeliz, desgraciado, de mal agüero.

Ahora bien, ¿quién podría, si tuviere al menos dos dedos de frente, afirmar eso de una fecha la cual, por más temor o ignorancia que hubiésemos demostrado hacia su llegada, únicamente sería un día más, como los del resto del año? ¿Acaso los problemas de un país y un pueblo, tienen su origen en la llegada de una fecha? ¿No más bien esta sicosis se debería a la incapacidad del gobernante y sus funcionarios, y/o al temor a tomar decisiones las cuales, a querer y no, les impondrían un alto precio político a pagar?

Hace cinco días, el viernes, dije aquí que no pertenezco a esa legión numerosísima de quienes ven este 20 de enero, como el principio del fin de nuestro país. Por otro lado, si fuere la cara desfigurada del gobernante que no sabe qué hacer lo que veríamos (porque se empeñaba en no reconocer la realidad que lo habría obligado a aceptar que los que tiene a su lado para enfrentar lo que viene, no pelan un chango a nalgadas), entonces habría que aceptar que estamos metidos en un problema; no menor, y menos aún, fácil de enfrentar y resolver.

A dos días de la toma de posesión del que nos han pintado como el quinto jinete del Apocalipsis, muy útil sería la objetividad, y la mesura y la prudencia. En consecuencia, en modo alguno comparto la actitud de bravero de cantina de algunos, que querrían vernos la cara pintada cual apaches en guerra, listos para retar a Donald Trump a partírnosla, y ver de qué cuero saldrían más correas.

Asimismo, tampoco soy partidario del otro extremo —ponernos de tapete—; en esto de la diplomacia, soy de los que piensan que hay que saber jugar las pocas cartas que tenga uno. Las nuestras hoy, por más que se diga —y algunos lo acepten— que nada valen, yo diría lo contrario: en los tiempos que corren, las que tenemos son de un gran valor.

Sin embargo, es cierto, podríamos desperdiciarlas por incapacidad —lo que a los integrantes del gabinete les sobra—, o jugarlas con una gran vagancia —pienso que así lo diría Castañeda; espero no equivocarme—, para que en un descuido pusiéremos a Trump contra las cuerdas, y con una serie de jabs y uppercuts más un gancho al hígado dibujadito, lo enviáremos a la lona.

El referee, ante nuestra habilidad y ver en tirado al invencible Trump no le quedaría más que contarle al que habríamos dejado como el caballo blanco de José Alfredo.

Lo anterior, difícil mas no imposible. A México, en esto de las relaciones con Estados Unidos, nada le ha sido fácil, y menos lo será en las actuales condiciones. Ante esto, ¿qué piensa hacer el Presidente? ¿Acaso con los nombramientos de Videgaray y del joven Gutiérrez, piensa que ya la hizo?

La vagancia obligada para salir airosos, ni el uno ni el otro la tienen. ¿Tan jodido está el Servicio Exterior Mexicano, que ese par es lo mejorcito que pudo encontrar el Presidente? De ser así, empecemos a rezar. ¿Ve por qué digo que este 20 de enero es una fecha fatídica?

Presidente, acepto que no quiera preguntarnos. Sin embargo, ¿por qué no hacerlo a los que han pasado años en esto de lidiar con Estados Unidos? En un descuido y saben más que aquéllos dos.