Sin Maquillaje

02 de Febrero de 2017

ERNESTO VILLAGRÁN

En épocas pasadas ¿cómo se estudiaba anatomía, qué cuerpos se usaban?

En la antigüedad, buen negocio era ser roba-tumbas.

JULIO ARMANDO V.

¿Con qué producto empezó la Sony su historia?

Con una olla eléctrica para cocinar arroz que no sirvió.

ARTURO LIMÓN S. F.

¿Hay algún momento en que los grados Celsius y los Fahrenheit se emparejan?

Sí, en frío extremo las diferentes escalas de temperatura, Celsius y Fahrenheit, muestran la misma temperatura: -40 grados es el mismo nivel de enfriamiento en que se nos “congelan hasta los huesos” en ambas escalas.

SARITA CHÁVEZ S.

¿Alguna vez se lanzó al espacio a un gato? Sé de los perros y recuerdo a Laika, pero no he sabido de gatos, ¿usted qué sabe?

El 18 de octubre de 1963, el Centro Nacional de Estudios en Francia estaba dispuesto a enviar al espacio a un pequeño gato llamado Félix. Después de estar detrás de sus competidores soviéticos y estadunidenses, Francia estaba ansiosa por apostar su reivindicación en la carrera espacial, con gatos, por alguna razón. Pero el día del lanzamiento la pequeña bestia traviesa desapareció y una heroína accidental entró para ocupar su lugar. Su nombre era Félicette. De las calles de París, este gatito, apodado Astrocat, llegaría a alturas nunca logradas por felino alguno. El 24 de octubre de 1963, Félicette viajó 130 millas por encima de la Tierra en el cohete francés Véronique AG1 y 15 minutos más tarde esta heroína francesa regresó para ser adorada por su nación.

IBS

¿Qué remedio casero me puede recomendar para la irritación del intestino?

La menta se ha utilizado por cientos de años como remedio para la salud. El aceite de menta puede ayudar con el síndrome del intestino irritable, una condición a largo plazo que puede causar calambres, distensión abdominal, gases, diarrea y estreñimiento. Se necesitan más estudios para ver cuánto ayuda esta hoja y por qué.

PP. PP.

He visto la conferencia de Carlos Slim, y mis respetos. Claridad, agudeza, sentido del humor, muy sensible, y dijo estar con México para todo. Confirmo, es el mejor candidato para Presidente de México y un gran negociador. Ahora comprendo por qué el señor Slim es el hombre más rico en el mundo, el señor AMLO nada tiene que hacer y él lo sabe. Y más, ahora que el mundo necesita de un gran negociador y no de un boxeador o resentido social.

Me uno a su opinión, y sólo me conformo con que sea de México, ya el mundo vendrá después.

FUMANDO ESPERO

¿No podría la Profeco intervenir en esos establecimientos en donde se venden artículos que, se ha comprobado, hacen daño a la salud?

Me da risa su seudónimo, porque creo que delata su edad. Ojalá se pudiera, pero no entra en las facultades de Profeco, esto corresponde a la Secretaría de Salud y a la de Comercio, que ojalá tomaran su pregunta como propuesta. Me uno.

NOAH VARGAS V.

¿Qué se puede hacer para combatir la creciente adicción a opioides?

Curiosamente la neurociencia tiene la solución a la epidemia de opioides y está en que los investigadores puedan desconectar el alivio del dolor de la adicción. Éste es uno de esos casos en donde sabemos cuál es la solución, sólo que aún no la tenemos.