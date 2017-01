Sin Maquillaje

18 de Enero de 2017

MLF, TEMEROSA

Le pido no publique esta carta, salvo que usted considere que yo no tendría problemas por el tema. ¿Qué tan riesgoso es publicar puntos de vista respecto del presidente EPN en redes sociales como Facebook?, ¿es verdad que queda uno vulnerable a alguna sanción o peligro de muerte? Tengo una amistad que me critica porque no pongo comentarios ni comparto lo que ella publica respecto al gobierno.

El peligro que corre es infinitesimal. Comentarios como al que se refiere, de crítica al gobierno, son ya el pan nuestro de cada día y sirven a dos propósitos: sentir que estamos haciendo algo y hacer saber que lo estamos haciendo. En su lugar no me preocuparía. Finalmente, con su gota, en FB o donde sea, colabora a aumentar esta marea, que ojalá se convierta en tsunami: “¡Ya basta de corrupción!”.

ADOLFO GUZMÁN

Respecto al gran compositor mexicano Agustín Lara, según se dice y se conoce en algunos grupos, que las letras no son de él, sino de un amigo que tenía el mote de Chamaco Domínguez, ya que los dos, en ratos bohemios, hicieron las famosas composiciones: Lara con el piano y Chamaco Domínguez la letra. ¿Son ciertas estas versiones y en realidad Chamaco Domínguez existió?

Armando El Chamaco Domínguez fue uno de los fundadores de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), ampliamente reconocido a nivel mundial por sus habilidades musicales como compositor y ejecutor. Ambos, Lara y Domínguez, orgullosamente mexicanos.

GABBY P. F.

¿Existe la mariguana líquida para beber?

Tengo las palabras mágicas para usted: agua embotellada con infusión de yerba. Así es, una compañía con sede en Dallas, llamada Puration, está haciendo realidad este sueño de muchos del agua con cannabis, llamada EVERx.

FERNANDA VALENCIA

¿Cree que corren riesgo las cuentas en dólares en bancos estadunidenses de mexicanos no residentes? ¿Podría Trump confiscarlas para su muro?

Con tanta incertidumbre le comparto que no creo (énfasis en éste) que las cuentas bancarias se puedan confiscar. Lo que parece más probable es que se busque añadirle un “impuesto” a los fondos que se envíen a México.

DESINTOXICACIÓN

¿Cuál de los métodos de desintoxicación es el mejor?

Espero poder dejar este tema descansar por un tiempo. Usted ya lo tiene en su cuerpo. Uno de los sistemas de

desintoxicación más increíblemente complejos que existe: su hígado regula los niveles de glucosa, proteína y grasa, elimina el amoniaco del cuerpo, así como el alcohol y algunos medicamentos. El resto del trabajo pesado es realizado por sus riñones, procesando drogas con un intrincado sistema de enzimas, equilibrando los niveles de agua de su cuerpo, sales, excretando los residuos directamente en su vejiga. Su cuerpo está construido para desintoxicarse. Nadie necesita productos caros de bienestar para ayudar al proceso y la verdad es que por más que lo anuncien, no lo hacen. Pero las soluciones de bienestar de desintoxicación a base de una limpia con cristales y lámparas de sal y demás han estado por décadas y vemos repetidamente cómo internet se ha vuelto en un habilitador grial de todos estos remedio falsos.

JUBILACIÓN

¿Qué lugar en el mundo me recomienda para mudarme ahora que me voy a jubilar?

Si no le preocupa el dinero, piense en Portugal o Vietnam. Si quiere quedarse más cerca, pero no en México, entonces Panamá, Costa Rica y Colombia. Actualmente, el más codiciado país por extranjeros es México. La razón es que ahora su moneda extranjera le rinde más de 50 por ciento que hace dos años.