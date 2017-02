De viaje con el perro; amor a los animales

CIUDAD DE MÉXICO.

Con el paso del tiempo, los animales han adquirido mayor importancia en las familias y la sociedad en general. “Las personas son cada vez más cercanas a ellos y se preocupan más por su bienestar. Una vez que una mascota llega a la vida de un ser humano empieza a notarse la dependencia y la necesidad de compartir momentos especiales. La gente ya no se desprende de ellos y ahora los llevan a todos lados, incluso, a sus viajes”, aseguró Claudia Aida López Orozco, socia fundadora de Llao’s Pet.

Y por fortuna de quienes aman a las mascotas, existe un sinnúmero de sitios para visitar que además permiten el acceso con animales. Hay hoteles, centros comerciales, restaurantes, bosques, parques y hasta playas “pet-friendly”. Sin embargo, comentó López Orozco, hacer viajes largos con ellos no es cosa sencilla y, por tanto, requiere de precauciones. Atienda estas recomendaciones si desea llevar a su mascota en sus próximas vacaciones:

1.- todo listo

Lo primero y más importante es alistar a la mascota para el viaje. Es necesario tomar en cuenta detalles como la facilidad con que se pone nerviosa o si se marea. También es indispensable investigar si necesita ventilación extra y qué tipo de aditamentos de seguridad son los más adecuados para su tamaño, principalmente si el paseo será en auto, pues cuando se trata de ir en avión, las aerolíneas tienen sus propias reglas.

2.- Antes de salir

Es recomendable que antes de iniciar el viaje, el perro haya comido, caminado, orinado y defecado. Así evitará que se estrese porque algo le falta. Claudia López Orozco recomendó, además, que se le den flores de bach para tranquilizarlo y darle seguridad en sí mismo.

3.- transportadora

Si viajará en avión es importante conocer las especificaciones de transportación de animales que cada aerolínea estipula; por ejemplo, hay medidas específicas de las jaulas para que el perro vaya cómodo y ocupe un lugar adecuado en el maletero del avión. En auto siempre tienes que cuidar si son transportadoras de tela o sujetadores al asiento, que se puede adaptar de acuerdo al tipo de auto y la raza del perro. Además, es más conveniente que el perro vaya en un kennel que ya conozca para que se sienta en un sitio seguro, como en su casa, y no en un lugar extraño o ajeno a él.

4.- Seguridad

Los cinturones de seguridad para el auto se anclan al broche del cinturón y al collar del perro o a un arnés tipo chaleco. También hay canastillas que se sostienen del cinturón o del respaldo del asiento, estos son más recomendables para razas pequeñas, como Chihuahueños o French poodel. De igual forma hay transportadoras tipo kennels, pero de tela. Evite que el perro viaje en las piernas o brazos de alguien y mucho menos que vaya suelto y asomándose por las ventanas del auto, principalmente cuando el viaje es por carretera, pues en caso de accidente puede salir disparado del vehículo.

5.- Limpieza

Cualquiera que sea el viaje, siempre es recomendable llevar un kit de limpieza, con toallitas húmedas, agua y bolsas de plástico. Cuando es en auto es importante bajarlo a caminar un momento en determinado punto del trayecto para evitar imprevistos.Las aerolíneas, con base en el tipo de viaje, solicitan un poco de su alimento y de agua para no descuidarlo durante el mismo.

6.- La maleta

Para viajar con su perro debe considerar llevar sus objetos para que se sienta cómodo, como su plato, su collar –con todo y una placa de identificación–, su juguete y repelentes, (en caso de que decidan visitar un sitio abierto). No olvide vacunarlo y desparacitarlo antes de su salida.

Algunos no deben viajar

Algunos veterinarios aconsejan no viajar con perros que tienen dificultades para respirar, como los de raza Bull dog y pug. “Tienen la nariz chata y que su forma de respirar no es tan profunda ni natural. El cambio de altura y la cantidad de aire que llega en un viaje por carretera es diferente, así que se les complica más la respiración. Aunque ha habido quien lo hace y no ha pasado nada, lo recomendable es no arriesgarlos”, afirmó Claudia López, socia fundadora de Llao’s Pet.