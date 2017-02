Mexicana conquista a la NASA

CIUDAD DE MÉXICO.

Carmen Victoria Félix Chaidez es una de muchas mexicanas exitosas que logró cumplir sus sueños y hoy es una mujer destacada en seguridad espacial.

“Nunca dejen que nadie les apague sus sueños... yo siempre he dicho que si Dios te dio la posibilidad de soñar, también te dio la posibilidad de convertir tus sueños en realidad.”

Observar las estrellas despertó el interés de Carmen cuando era una niña. Con sólo cinco años de edad salía todas las noches con su padre a ver las estrellas.

Cuando tenía 12 años, en la primera oportunidad que tuvo de acceder a internet, buscó el único sitio que sabía podía darle respuesta a las dudas que tenía sobre el espacio; era el sitio web de la NASA.

Lo primero que buscó fueron los requisitos para ser astronauta; tomó un curso de inglés.

En 2002, a la edad de 17 años, Carmen juntó sus ahorros y pidió a sus padres dinero para asistir con un grupo de estudiantes al Congreso Internacional de Astronáutica que se llevaría a cabo en Houston, Estados Unidos.

“Fue la primera vez que platiqué con astronautas, ellos estaban dando una plática de cómo eran sus viajes espaciales y al final les pregunté: ‘yo quiero llegar al espacio y no sé cómo hacerle ¿qué estudio?, ¿qué hago?, ¿qué consejos me dan?’ “

Ellos le dijeron qué carreras eran las más solicitadas para astronautas: ingenierías. Carmen tomó el consejo y estudió ingeniería en electrónica y comunicaciones.

Buscando opciones de especialización, encontró la International Space University. “Metí mis papeles y me dieron una beca. Me fui a estudiar mi maestría a Francia. Como parte de la maestría, nos dieron la oportunidad de buscar un internship, y tuve la oportunidad de irme a trabajar a la NASA Ames, en el Departamento de Pequeños Satélites”.

El despegue del sueño había iniciado; Carmen había concluido una carrera que le interesaba a la NASA, se especializaba en el sector espacial y aunque las predicciones no eran buenas, la sinaloense tomó sus maletas e inició la travesía.

Su trabajo se enfocó en el uso del smartphone para la construcción de pequeños satélites y así reducir costos a futuro, el proyecto llevó el nombre de PhoneSat, que Carmen desarrollo con Google y NASA.

“Para entrar a la NASA siendo extranjera tienes que pasar un chequeo de quién eres, tu número de pasaporte, tu solicitud, ellos tienen que estudiar quién eres.”

Especializada en seguridad espacial por la Universidad Internacional Espacial en Francia y con un proyecto de satélites, Carmen había logrado parte de su sueño: ingresar a la NASA.

Ahora es parte del proyecto para un futuro viaje a Marte, colabora en la creación de un traje espacial para viajar a ese planeta, es participante activa de los llamados Space Analogues, simulaciones y pruebas técnicas o sociales para prevenir sucesos, así como conocer cómo sería una misión tripulada de exploración a Marte.

En 2016 realizó una simulación en el Mars Desert Research Station, Utah, en donde simuló una estancia en Marte, vivió encerrada en una pequeña instalación con sus compañeros y usó trajes espaciales, todo tal como pasaría en una futura visita a Marte. Su grupo realizó estudios sobre la convivencia entre ellos y experimentos de algunos prototipos de irrigación de plantas.

Carmen reside en Holanda y forma parte de la asociación Internacional para el Avance de la Seguridad Espacial, organización dedicada a trabajar en el avance científico y social de la seguridad en los sistemas espaciales y colaborar en las acciones de sustentabilidad espacial.

Con 32 años de edad, Carmen le da orgullo a su familia y a México “He sido muy luchona, he persistido en el camino, no es nada fácil porque requiere tiempo, requiere dedicación, requiere mucho esfuerzo y no todo sale a la primera”.