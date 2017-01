Llaman a comerciantes a dar kilos de a kilo y no abusar en precios

CIUDAD DE MÉXICO.

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope-Servytur) lanzó un llamado a comerciantes para que ‘den kilos de a kilo’ y ‘litros de a litro’, así como respetar los precios exhibidos, no condicionar la venta, ofrecer calidad, cumplir los requisitos administrativos, entre otras medidas de regulación económica.

En el marco del Decálogo para el Pequeño Comercio.

De esta manera, la Canacope-Servytur confía en que los comerciantes no den motivo para que autoridades las como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o el Gobierno capitalino los sancionen; por ende, Ada Irma Cruz Davalillo, presidenta de este órgano regulador dijo:

No estamos pidiendo nada que sea desconocido para los comerciantes y nos gustaría muchísimo que de alguna manera lo tuvieran casi casi impreso para que no haya motivo para que cualquiera de las autoridades, ya sea la Profeco o el gobierno de la Ciudad de México, tengan un motivo para poder sancionar, si es que se está cumpliendo con todo".

La semana pasada, la Canacope-Servytur acusó a la Profeco al decir que ésta acosaba a comerciantes, les solicitaba información delicada y culpaba al incremento de precios en bienes y servicios a raíz del gasolinazo; posteriormente, la Procuraduría y la Canacope sostuvieron una plática, donde lograron un acuerdo, en el que estipularon los siguiente:

Ya no se solicitará ninguna información, y los comerciantes se comprometieran a no abusar. Definitivamente nos dijeron que ya no habría más requerimientos. Eso no quiere decir que no vaya a haber sanciones para quienes realmente incurran en algún tipo de irregularidad. Desde luego las hay y las habrá".