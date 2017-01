Nombra PAN a 300 nuevos consejeros nacionales

CIUDAD DE MÉXICO.

La Asamblea Nacional del PAN integrada por delegados del todo el país, renovó los 300 lugares del Consejo Nacional del partido, cúpula del partido rumbo a la contienda presidencial de 2018.

Al dirigir un discurso a los delegados entre los que se encontraban el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, así como gobernadores, entre ellos, el mandatario de Puebla, Rafael Moreno Valle y liderazgos panistas como Josefina Vázquez Mota y Santigao Creel, el dirigente panista, Ricardo Anaya prometió victorias electorales para 2017 y 2018.

Acción Nacional quiere, lucha y sueña con un México abierto, fraterno y ganador”, afirmó el Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, durante la realización de al XXIII Asamblea Nacional Ordinaria, a la que asistieron 2 mil 851 delegados numerarios de 30 delegaciones de todo el país.

El Consejo Nacional es la consciencia que agita la unidad del partido, es la voz que nos llama a vivir conforme a nuestras más profundas convicciones, por eso es importante ser consejera o consejero nacional”, reflexionó el dirigente nacional al hablar sobre el futuro de México; las elecciones de este año para renovar las gubernaturas de Nayarit, Coahuila y Estado de México, y la Presidencia de la República, en 2018.

En su llamado a la unidad, indispensable para obtener los triunfos electorales, enunció una cita don Luis H. Álvarez:

Que la tarea esté por encima de la discusión, que la misión esté por encima del espíritu sectario y que la unidad de los corazones panistas sea superior a la valiosa diversidad de nuestras mentes”.

Para lograr estos objetivos, Ricardo Anaya se comprometió a trabajar de tiempo completo, ante lo cual, enunció que su labor será:

Todos los días con todas mis fuerzas sin distracción alguna para sacar adelante estas elecciones, a eso estamos llamados todas y todos en Acción Nacional, porque no puede Nayarit permanecer en el olvido, no puede Veracruz volver al pasado, no puede Coahuila seguir a merced de los Moreira, no puede el Estado de México seguir bajo el yugo del PRI”.

Ricardo Anaya se refirió también al discurso del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el que, nuevamente, lanzó una exigencia al gobierno federal: “Basta ya de tibiezas, exigimos firmeza y dignidad en esta hora crucial”.

Además, aclaró, en el PAN “todos somos Acción Nacional, porque además de ser el primer principio de doctrina, nosotros no somos nacionalistas de hoy ni de moda, somos nacionalistas porque creemos en los mexicanos y en su capacidad de enfrentar con éxitos los problemas. No somos nacionales de moda ni de ocasión ni conocimos la nación porque ganó Donald Trump; somos nacionalistas porque queremos y cuidamos a México”.

Con información de Quadratín México.