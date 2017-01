Desde EU, los cubanos se organizan para ayudar a varados

GUADALAJARA.

Ella logró llegar a territorio estadunidense con su bebé en brazos. Había vivido algún tiempo en la capital tapatía, pero su sueño era llegar a Estados Unidos.

Hoy es una de las cubanas que ayuda voluntariamente en el restaurante Florida Café, ubicado en Las Vegas.

Este lugar se ha convertido en un almacén de víveres para ser enviados a todos los cubanos que están varados en la frontera del lado mexicano.

Me siento bendecida porque pude llegar a tiempo (antes de que fuera derogado el programa migratorio Pies secos, Pies Mojados para cubanos). Me siento muy afortunada porque hay muchas personas que tienen el sueño americano, querían venir acá y no pudieron. Ellos están ahí con niños, con personas mayores en la frontera y la están pasando mal. Me llena de orgullo que la comunidad cubana se apoya y da todo lo que tiene y hasta lo que no tiene para apoyar a los suyos.