Establece México sus prioridades ante EU

CIUDAD DE MÉXICO.

Acuerdo, negociación y fortalecimiento de las relaciones comerciales y financieras, así como defensa de los intereses nacionales, será la estrategia de la relación de México con el gobierno de Donald Trump a partir de este viernes, de acuerdo con las instrucciones giradas por el canciller Luis Videgaray al cuerpo diplomático acreditado en Norteamérica, en el marco de la Reunión Anual de Embajadores y Cónsules, realizada hace una semana.

Los 50 cónsules mexicanos en las principales ciudades de Estados Unidos tienen una instrucción muy precisa para atender demandas y necesidades de los más de 11 millones de mexicanos que recibirán asesoría pertinente ante el relevo de autoridades federales.

Mientras que el nuevo embajador en Washington, Gerónimo Gutiérrez, quien en febrero será ratificado por el Senado de México y deberá comparecer para fijar las prioridades en la relación con EU, pondrá énfasis en fortalecer las relaciones comerciales y financieras con las autoridades norteamericanas, tomando como base su experiencia al frente del Banco de Desarrollo para América del Norte (NADBANK).

Mientras que el nuevo subsecretario para América de la SRE, Carlos Sada Solana, quien acaba de dejar la embajada en Washington, atenderá los esfuerzos para priorizar los temas más significativos de la relación bilateral con Estados Unidos, incluido el Tratado de Libre Comercio (TLC) en acuerdo con la Secretaría de Economía.

Al participar a principios de la semana en el panel New Challengers, News Oportunities, organizado por la American Society of México, el mexicano Marco Antonio Ortiz Mena, quien formó parte en 1994 del equipo negociador del TLC, enumeró las prioridades a negociar en una eventual revisión del acuerdo comercial.

“Esta coyuntura ofrece la oportunidad para modernizar el TLCAN. Yo creo que algunos temas nodales que van a estar en la negociación van a ser las Reglas de Origen si se quiere fomentar la producción regional.

“En Servicios Financieros hay mucho por hacer; tema energético quedó básicamente fuera de la negociación del TLCAN, como por ejemplo el tema regulatorio de Energía; los acuerdos laborales y ambientales, el tema del comercio electrónico, el tema de propiedad intelectual, el tema de controversias de inversionistas y el Estado”, refirió.

A la estrategia del gobierno se deberá unir la postura de la Cámara de Senadores, corresponsable en el manejo de la política exterior.

Esta semana el Senado lanzó la campaña Operación Monarca, por la Armonía entre las Naciones, mediante la cual solicitó al gobierno destinar a la protección de los mexicanos en EU los ahorros que tendrán la Cámara alta y otros órganos autónomos por los programas de austeridad.

Anaya: ni débiles ni tibios ante Trump

El presidente del Partido Acción Nacional en México, Ricardo Anaya Cortés, llamó al gobierno federal a erradicar “la tibieza y debilidad” que muestra ante el escenario negativo que se cierne sobre México con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, el líder blanquiazul puntualizó que “tenemos un gobierno sumamente debilitado, que se va a enfrentar a una circunstancia complejísima”.

Sin duda, recalcó, “la circunstancia en términos de política exterior más compleja que ha enfrentado México en por lo menos el último siglo”.

Por ello, dijo, “nosotros esperamos que termine ya esta posición del gobierno mexicano, que nos plantemos con absoluta firmeza, con dignidad y con estrategia, frente a esta nueva circunstancia, y a este enorme reto que tendremos a partir de mañana (hoy) cuando Donald Trump asuma la Presidencia” de Estados Unidos.

-Redacción

Se organizan los cubanos para ayudar a varados

Ella logró llegar a territorio estadunidense con su bebé en brazos. Había vivido algún tiempo en la capital tapatía, pero su sueño era llegar a Estados Unidos. Hoy es una de las cubanas que ayuda voluntariamente en el restaurante Florida Café, ubicado en Las Vegas.

Este lugar se ha convertido en un almacén de víveres para ser enviados a todos los cubanos que están varados en la frontera del lado mexicano.

“Me siento bendecida porque pude llegar a tiempo (antes de que fuera derogado el programa migratorio Pies secos, Pies Mojados para cubanos). Me siento muy afortunada porque hay muchas personas que tienen el sueño americano, querían venir acá y no pudieron. Ellos están ahí con niños, con personas mayores en la frontera y la están pasando mal. Me llena de orgullo que la comunidad cubana se apoya y da todo lo que tiene y hasta lo que no tiene para apoyar a los suyos.

“Esto empezó hace dos días. El restaurante parece un almacén de Walmart. Es una iniciativa del dueño del restaurante. Toda la comunidad cubana está colaborando. Están llevando agua, comida, refrescos, ropa interior, abrigos, zapatos, cobijas, almohadas, medicina, productos de primera necesidad, pasta de dientes, jabón. Hay mucha familia a lo largo de la frontera con México, está lleno de cubanos que no lograron pasar.

En tanto, más cubanos continúan arribando a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, frontera con Laredo, Texas, llegan con el sueño de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reactive la ley de Pies secos, pies mojados, y que se les otorgue un perdón, para ingresar a los Estados Unidos al no poder regresar a su país por la represión.

Cerca de 200 personas son las que han arribado a este puerto fronterizo, quienes se instalan en la esquina de Guerrero y 15 de Junio, a un lado de la entrada del Puente Internacional Número Uno, con su vista hacia Estados Unidos, con la esperanza firme de que llegue el milagro y les permitan el paso a ese país.

Personas de todas las edades, familias completas y gente sola son quienes le apostaron a ser libres, con el firme propósito de trabajar, para mejorar su condición de vida. Están recibiendo apoyo de la iglesia, así como del gobierno municipal.

Ven a México como una opción para quedarse, que las autoridades migratorias les otorguen un permiso para estar de forma legal, para trabajar y salir adelante. De no encontrar respuesta en las autoridades de Estados Unidos, han manifestando que a Cuba no regresan y que prefieren morir antes que sean deportados a su país de origen.

- Adriana Luna y Marco Espinoza / Corresponsales