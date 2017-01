Fortalecería a partidos bajar sus recursos: Luis Carlos Ugalde

CIUDAD DE MÉXICO.

Disminuir los recursos que se otorgan a los partidos, los fortalecería, al tiempo que daría un mensaje de sensibilidad de su parte hacia la ciudadanía y evitaría el riesgo de un “voto por venganza y antisistema” en 2018, así como el crecimiento de la ingobernabilidad, dijo el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, quien propone no sólo el recorte del dinero a los partidos, sino también de spots.

Entrevistado por Excélsior, el ahora director de Integralia, una empresa de análisis de riesgo político, asegura que la gente debe seguir demostrando su frustración por la desigualdad y el piso no parejo al apretarse el cinturón.

“Lo primero que tiene que hacerse es estimar cuál es la reducción razonable del financiamiento de los partidos para lograr un doble objetivo: primero fortalecerlos, porque yo estoy convencido de que la organización política con menos recursos se ve forzada a mejorar su funcionamiento interno”, señaló Ugalde.

El expresidente del IFE, hoy INE, agregó que el exceso de dinero ha pervertido la misión de los partidos porque se han burocratizado”.

En segundo lugar, señaló, la baja tiene que ser razonable, quizá reducir su financiamiento en 20%, 30% y probablemente en el financiamiento estatal 50%, y al definir esa meta se puede pasar al cómo, “ tomas la fórmula de la Constitución y puedes mover la variable del porcentaje del salario mínimo o la variable de cambiar el padrón electoral por el Listado Nominal, o como ha dicho (Pedro) Kumamoto, diputado independiente de Jalisco, y otros, tomar en cuenta la participación en la votación y si hoy fuera así, se ahorrarían dos mil millones de pesos”.

Ugalde afirmó que lo anterior debe ir acompañado de la reducción del financiamiento en especie de los spots. “La cantidad de spots ha sido contraproducente, ha trivializado el mensaje”.

El director de Integralia opinó que para lograr que los partidos recorten su presupuesto, los ciudadanos deben manifestar la frustración de que existen dos tipos de mexicanos: los que viven amparados en los presupuestos públicos, como los partidos, y el resto de los mortales que están expuestos a la vulnerabilidad de la economía, de la presidencia de Trump, del gasolinazo.

“No puede haber una distinción, porque esa distinción o ese piso no parejo hace que la gente se enoje”, advirtió.

“En las sociedades modernas, cuando la gente percibe que no hay un sistema justo, empieza a desacatar, como no pagar impuestos, violentar las leyes, manifestarse, usar la violencia, el delito... y cuando una sociedad empieza a multiplicar el desacato esto se convierte en un circo ingobernable en donde eventualmente se multiplica la violencia, a eso no queremos llegar en México y está sucediendo, ésa es la primera.

“La segunda es el riesgo de líderes populistas de izquierda, de derecha, de centro, que ante el enojo huelen sangre y lleguen a prometer venganza contra los políticos, y los movimientos antisistema, vengativos, logran desahogar a la población, pero no a solucionar los problemas y el riesgo más importante de México en 2018 es que un movimiento vengativo antipartidos triunfe, sin ofrecer soluciones de largo plazo”, señaló.

Iniciativas