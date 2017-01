Castigarán a quien filtró imágenes de tiroteo en escuela de Monterrey

NUEVO LEÓN.

El vocero de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, informó que están investigando a las personas que circularon imágenes y videos del tiroteo ocurrido esta mañana al interior del colegio Americano Noreste, en la colonia Del Paseo Residencial.

Fasci comentó esto cuando una reportera le preguntó si las imágenes con las evidencias de los hechos quedaron grabadas en video de la misma escuela.

Hay unas fotos que están circulando, estamos investigando quién las filtró, son fotos indebidas y se va castigar al responsable de la circulación de esas fotos porque están totalmente prohibidas, le pido a los medios, por favor, que no difundan esas imágenes", explicó.

Cabe mencionar que luego de la tragedia, usuarios de redes sociales subieron fotos de los hechos, dejando en evidencia la identidad de los menores. En Twitter, un usuario circuló crudas imágenes de lo ocurrido, por lo cual fue criticado por otros twitteros e incluso se le denuncio en las cuentas de @PoliciaFedMx @CEAC_CNS.

El funcionario estatal agregó que se debe ser sensible a la difícil situación que están atravesando los familiares de las víctimas.

Hay mucha consternación de la directiva, los padres y alumnos, Es algo que no debemos dejar pasar, es una situación grave y nos obliga a reflexionar sobre más cuidado de nuestros hijos".

La aplicación de medidas de seguridad para escuelas privadas disminuyó a causa de las quejas de los padres de familia

El vocero de seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, resaltó que el Operativo Mochila sí se aplica en el estado, en el 90 por ciento de escuelas públicas por apoyo de padres. Sin embargo, en los planteles privados los papás lo rechazan por argumento de derechos humanos.

El funcionario lamentó los hechos ocurridos en el Colegio Americano del Noreste y declaró que agotarán las indagatorias para descubrir de donde procedió el arma con la que se cometió el tiroteo.

El Operativo Mochila inició formalmente en todo Nuevo León en escuelas secundarias públicas en enero de 2014. Ya en 2015 se aplicaba a discreción de los municipios, de acuerdo a la zona donde se ubica la escuela. Actualmente se designa sobre todo en zonas conflictivas

La aplicación de las medidas disminuyó en colegios privados sobre todo por quejas de los padres.

Autoridades de Nuevo León confirmaron la muerte del menor que durante la mañana hirió a tres de sus compañeros y a una maestra, en un colegio regiomontano, para después atentar contra su vida.

En conferencia de prensa, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón lamentó los hechos acontecidos en el Colegio Americano del Noreste, ubicado en la colonia Del Paseo Residencial, al sur de la ciudad.

Me informan que ya retiraron la atención médica, tenía muerte cerebral, y ha fallecido en un hospital privado, a donde había sido trasladado esta mañana”, dijo.

Mencionó que de los restantes cuatro heridos, sólo uno está en condición estable y fuera de peligro, mientras los otros tres su estado es grave.

Explicó que se procede a investigar la tragedia, al tiempo de pedir a medios de comunicación bajar videos y fotografías de sus sitios de Internet, al violentarse el derecho de menores.

Eso genera más violencia, eso puede provocar que otros jóvenes quieran hacer lo mismo, creo que vale la pena, no hay ninguna noticia, no hay ningún privilegio de esta noticia, para ninguno de ustedes como medios de comunicación, no vale la pena el desprestigio que puedan generar en estas familias”, manifestó.