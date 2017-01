Gobernadora Pavlovich reitera su rechazo al 'gasolinazo'

HERMOSILLO, SONORA

La inconformidad que generó el alza en los precios de la gasolina y el combustible, no debe tomarse como bandera política, pero tampoco se equivoca quien está al lado de la sociedad ante las injusticias, aseguró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

La mandataria sonorense descartó que el rechazo de varios políticos priístas como Ivonne Ortega y Aristóteles Sandoval, a la impopular medida adoptada por el Gobierno de la República de quitar el subsidio al costo de los combustibles para actualizar su precio de acuerdo a los mercados internacionales, sea una campaña orquestada por el exdirigente nacional del tricolor, Manlio Fabio Beltrones Rivera para señalar a la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Yo sí estoy en contra del gasolinazo especialmente por la forma y el tiempo cuando se implementó, no se nos convocó, no se nos avisó, respeto las decisiones del Gobierno Federal pero creo que en estos tiempos de tanta incertidumbre ante la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, no fue el mejor momento, es más fue el peor momento para hacerlo, yo no olvido el consejo de mi madre: cuando pienses que algo es injusto ponte del lado de la gente, yo soy madre y veo las peripecias que pasan para sacar a sus familias adelante", declaró la gobernadora de Sonora.