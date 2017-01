Fallo del juez no tiene que ver con mi fuero, advierte Ana Guevara

CIUDAD DE MÉXICO

La senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza rechazó que la decisión del juez federal sobre vincular a proceso por delito de lesiones a su presunto agresor, Fabián España Moya, no fue por tema de fuero sino porque este "representa una peligrosidad para la sociedad" .

En conferencia de prensa, luego de la audiencia de este lunes en el Centro de Justicia Penal de Nezahualcóyotl, la legisladora descartó rotundamente cualquier posibilidad de otorgar el perdón a España Moya, y enfatizó que "el hecho tiene que ser castigado".

No tiene nada que ver el fuero constitucional en este proceso, porque ni el fuero me eximió de que me golpeara. Se lo dijo (el juez a Fabián España), se lo recalcó, que por lo tanto representaba un peligro para la sociedad, y por eso se tenía que quedar en prisión", señaló la legisladora.