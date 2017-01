‘Sin voto no hay dinero’ para los partidos; conoce la propuesta

CIUDAD DE MÉXICO.

José Pedro Kumamoto Aguilar, diputado independiente de Jalisco, explicó esta mañana la campaña de ‘Sin voto no hay dinero’, el cual pretende que los partidos políticos vinculen sus gastos y prerrogativas directamente con la cantidad de votos válidos recibidos en el último proceso electoral.

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.

Cada partido recibe 44.5 pesos por persona registrada en el padrón electoral, sin importar si acudieron o no a ejercer su voto, o si lo anularon, por lo que proponen realizar una nueva ecuación para que los recursos se entreguen a cambio de los votos válidos emitidos: multiplicarían los 44.5 pesos por cada persona que haya elegido a un solo partido.

Buscamos reducir a la mitad el presupuesto para cada coalición, alrededor de 2 mil 200 millones de pesos (mdp). Con «Sin voto no hay dinero» los partidos tendrían que implementar mejores medidas para ser electos. Lo que pasa es que la gente no se siente representada por las instituciones políticas. Tenemos que reconquistar a los partidos”.

Kumamoto Aguilar agregó que ‘la política debe ser hecha por personas que basan sus esfuerzos en procesos y proyectos, no en las chambas y no en los huesos. Si la mayoría del congreso de Jalisco lo acepta, se mandará al Congreso de la Unión para que se discuta allá. Logramos a través del ojo público que se publicara en la gaceta parlamentaria’.

También se implementa esto porque creemos que la solución no es el abstencionismo. Quiero que nos volvamos a enamorar de la democracia. Solamente podemos construir en democracia. No se trata sólo de decir que se bajan los recursos a los funcionarios, si no que sirvan en corazón y tiempo en programas para el futuro de los ciudadanos”.